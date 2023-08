Három hónappal azután, hogy az állam szabadon engedett több száz elítélt embercsempészt, Bakondi veszélyre figyelmeztet

Minden eddiginél fontosabb, hogy a magyar határt hatékonyan őrizzük, mert a szervezett bűnözés jelenléte az embercsempészés mellett már a fegyvercsempészés veszélyét is felveti – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bakondi György annak kapcsán beszélt erről, hogy egyre nagyobb a nyomás a déli határon, tömegessé vált az illegális migráció és az elmúlt napokban

fegyvereket,

lőszereket,

robbanóanyagot

találtak az elfogott határsértőknél.

Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójának közlése azért is aggasztó, mert három hónappal ezelőtt a kormány hozott egy olyan rendeletet, amely szerint tömegesen kezdték elengedni a magyar börtönökben fogvatartott külföldi embercsempészeket. A magyar hatóságok 2636 fő elítélt esetében vizsgálták meg a szabadon bocsátás feltételét, és több mint 800 fő esetében intézkedtek is a fogvatartottak elengedéséről a büntetés-végrehajtás előzetes tájékoztatása szerint. A magyar állam az elítéltektől „cserébe” csupán azt kérte tőlük, hogy 72 órán belül hagyják el Magyarországot, aminek az elítéltek feltehetően örömmel eleget is tettek.

Gulyás Gergely azzal indokolta a gyakorlatot, hogy túl drága a külföldi elítéltek fogva tartása, és egyébként is túlzsúfoltak a börtönök. Ez utóbbit árnyalja, hogy az Eurostat szerint a magyarországi börtönök túlzsúfoltságát az utóbbi években sikerült megszüntetni. Magyarországon a férőhelyek száma tavaly 18 713-ra emelkedett, a fogvatartottak száma pedig 18 623-ra.

Bakondi ezek után hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a határ megerősítéséért, és azért, hogy a szerb hatóságokkal együttműködve „felderítsék és felszámolják a szervezett bűnözés tendenciáit”. Ugyanakkor azt is megfogalmazta, hogy az Európai Unió új migrációs menekültügyi paktummal kapcsolatos elképzelései „a Magyarországon bevált és a lakosság által elfogadott biztonsági rendszer lebontását eredményeznék”.