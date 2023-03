Jogerősen 4,4 évet kapott a férfi, aki megerőszakolt egy svéd lányt Budapesten

Négy év négy hónap börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte jogerősen a Fővárosi Törvényszék azt a 40 éves férfit, aki 2019 őszén megerőszakolt egy svéd lányt Budapesten.

A svéd lány a két barátnőjével érkezett Budapestre, és a VII. kerületben vettek ki egy lakást. Ugyanebben a Wesselényi utcai házban bérelt lakást a későbbi támadója is, aki kifigyelte a bulizni érkező lányokat.

A lányok elmentek szórakozni október 29-én, de a svéd lány korábban tért vissza a bérleménybe, mint a barátnői. A férfi a hajnali órákban bemászott a lakás résnyire nyitva hagyott ablakán. A lakásban lévő lány az ittas állapotából adódóan ekkor már mélyen aludt.

A férfi lehúzta az alvó, védekezésre képtelen állapotban lévő lány ruháját és közösülni kezdett vele. A lány közben felébredt, ekkor a férfi a hátára fordította a nőt és megpróbálta folytatni a szexuális cselekményt, az ekkor már teljesen magához tért nő azonban védekezni kezdett, s a lábával eltolta a férfit, aki ekkor felhagyott a cselekményével és az ablakon keresztül elhagyta a lakást.

A férfi már a nyomozati szakban is tagadta a szexuális erőszakot, azt állította, hogy a sértett hívta be a lakásba, és közös beleegyezéssel történt az aktus. És később elsőfokú tárgyaláson is tagadta, hogy megerőszakolta volna a nőt.

A bíróság azonban a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján kétséget kizáróan megállapította a bűnösségét, és négy év négy hónapra ítélte a férfit, aki felmentésért fellebbezett.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a kerületi bíróság helyesen minősítette a bűncselekményt, és a bizonyítási eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján példaértékűen vezette le következtetéseit, s helybenhagyta az ítéletet.