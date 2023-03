A Jobbik megint ráeresztené online pénztárgépes rendszert a Fidesz-közeli kaszinókra

Kössék be a sokmilliárdos hasznot fialó kaszinókba is az online pénztárgépeket, ha már a legkisebb vállalkozások is kénytelenek használni, kéri a Jobbik, már nem is először.

A kereskedelmi kamara csütörtöki gazdasági évadnyitóján a miniszterelnök mellett felszólaló Varga Mihály pénzügyminiszter a kormány egyik legsikeresebb intézkedéseként értékelte az online pénztárgépek bevezetését. A rendszert épp tíz éve indították el. Varga szerint azóta meg is barátkozó vele a vállalkozói társadalom.

Az RTL Híradója szerint mindenkinek azonban nem kellett megbarátkozni a forgalmi adatokat fél óránként a NAV-ba küldő gépekkel. A kijátszhatatlannak tartott rendszerből mindmáig kimaradtak a kaszinók, jóllehet óriási pénzeket forgatnak. Csupán az öt budapesti kaszinó 10 milliárd forintos profitot termelt 30 milliárdos forgalom mellett 2021-ben.

A Jobbik két éve nyújtott be először módosító javaslatot, hogy a kaszinók számára is tegyék kötelezővé a pénztárgépek használatát, de a parlament gazdasági bizottságának fideszes többsége leszavazta arra hivatkozva, hogy a bevezetés technikailag nem megoldható. A Jobbik most újra próbálkozik.

Amikor a legkisebb magyar vállalkozónak is be kellett vezetnie az online pénztárgépek rendszerét, ami szerintünk helyes is, hiszen fehéríti a gazdaságot, akkor érthetetlen és igazságtalan, hogy a kiemelt profitot termelő kaszinó ettől mentesülnek

– mondta Brenner Koloman, a Jobbik képviselője.

Az RTL Híradója megkérdezte a kormányt is a bevezetési tervekről, de választ nem kaptak.

Brenner szerint nem véletlen, hogy a kormány húzza az időt, hiszen a kaszinók a fideszes hatalomhoz köthető személyek üzemeltetésével működnek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter például tavaly 1,6 milliárd forintos hasznot vett fel kaszinóiból, ő ugyanis Garancsi Istvánnal – a miniszterelnök barátjával – közös cégével vette át a fővárosban a korábban Andy Vajnához tartozó kaszinókat. Szalay-Bobrovniczkynak a miniszteri kinevezésekor az összeférhetetlenségi szabályok miatt el kellett adni a részesedését.