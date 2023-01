Orbán a gemenci kisvasút meghosszabbítását ígérte, de a meglévő sínek egy részét is nyeli el a talaj

A Gemenci Erdei Vasút Magyarország egyetlen ártéri erdészeti kisvasútja, amelynek nyomvonala a Duna és a Sió medrét követve 30 kilométeren keresztül kanyarog a Gemenci erdőben. A terület egyedülálló, ugyanis a Duna forrásától a fekete-tengeri deltavidékig nem található még egy ilyen nagy, összefüggő ártéri erdő. A lenyűgöző természeti adottság vonzza a turistákat, és a kisvasút révén a családok kedvelt kirándulóhelye is. Noha korábban a Bajától 8 kilométerre fekvő Pörbölytől, a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjától a Szekszárdtól 6 kilométerre fekvő Bárányfokig menetrendszerűen közlekedett a kisvasút – télen fűtött kocsikkal –, mára csupán rövidített vonalon, hétvégente lehet utazni rajta. Sőt, decemberben és januárban egyáltalán nem üzemel.

Mindez azért érdekes, mert néhány évvel ezelőtt még ambiciózus idegenforgalmi tervek születtek a pálya meghosszabbítására, ami turisztikai szempontból logikus ötlet is volna Tolna megye székhelyéig.

A nyomvonal meghosszabbítására nem más tett ígéretet, mint Orbán Viktor miniszterelnök, amikor 2016-ban a Modern városok program keretében sorra látogatta végig a megyei jogú városokat különböző fejlesztéseket bejelentve. Szekszárdon a kormányfőtől tényként hangzott el, hogy megépül a vonal a megyeszékhelyig. A kormányfő 2016. február 23-án azt mondta,

van önöknek méltán országszerte híres kisvasútjuk, ez a gemenci kisvasút, ami azonban nem jön be a városba. Ezért az volna a helyes, hogyha a Duna-partról Szekszárd városába is bejönne a kisvasút, ha megépítenénk ezt a nyomvonalat, és nemcsak a mostani, talán Pörbölyből indul – ha jól emlékszem – a kisvasút, nemcsak onnan lehetne eljutni a Duna-parthoz, hanem a Duna-partól is el lehetne jutni Gemencen keresztül Szekszárd városába.

Orbán konkrét megállapodásokat jelentett be, és azt is közölte, hogy a kisvasút meghosszabbításának költségeit a kormány vállalja.

Most egyelőre egy szárnyvonalról állapodtunk meg, de ha kapunk egy olyan javaslatot, amely esetleg körbe is tudja mozgatni a kisvasutat, akkor egy ilyen fejlesztéstől sem zárkózunk el. De a minimum program az, hogy a Duna-partról a városba kisvasúttal be lehessen jönni. Ez azt fogja jelenteni, hogy ennek a megépítéséhez kapcsolódó költségeket is vállalja a kormány