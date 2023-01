Repült a Bombardier: Mészáros baráti köre Marbellára utazott edzőmeccset nézni

Vasárnap edzőmeccset játszott Puskás Akadémia a német másodosztályban a 13. helyen álló Karlsruhéval, és nyert 1-0-ra. A mérkőzést Marbellán játszották. Az edzőtáborozó felcsútiak meccsére Mészáros Lőrinc elvitte baráti, egyben üzleti körét.

Január 14-én elrepült Málagára a Mészáros Lőrinc által egyébként is gyakran használt OE-LEM lajstromjelű Bombardier luxusgép, majd 15-én vissza is tért Budapestre, így, ahogy a 444.hu fogalmaz: erős a gyanú, hogy a kirándulás résztvevői ezen az amúgy 14 személyes gépen utaztak, hiszen a málagai reptér nincs messze a felcsútiak által használt edzőközponttól.

A meccsre látogató VIP-vendégekről fotók is készültek, amelyeket a Puskás Akadémia fel is töltött az oldalára különösebb kísérőszöveg nélkül, de a Nemzeti Sport is megjelentette a „Felkészülés: fejet hajtott a német másodosztály csapata a Puskás Akadémia előtt” című cikkében.

Az állami kézben lévő Nemzeti Sport képaláírása szerint: „A dél-spanyolországi Marbellában edzőtáborozó Puskás Akadémia elnöke, Mészáros Lőrinc – magyar sportvezetők és üzletemberek társaságában – a helyszínen nézte meg a felcsúti csapatnak a német másodosztályú Karlsruhe elleni edzőmeccsét. A küldöttségben ott volt több profi futballklub vezetője, így Végh Gábor, a ZTE tulajdonosa, Szakály Ferenc, az NK Osijek elnöke és dr. Magyar Mátyás, a Diósgyőr többségi tulajdonosa is”. Ott volt persze a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.

A 444.hu szerint a képen rajtuk kívül azért akad még néhány érdekes figura a Mészáros-univerzumból.