A kormánynak nincs felelőssége abban, hogy az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb az infláció 2022 novemberében?

Orbán szerint ha az energiára nem lennének szankciók Brüsszelben, akkor a magyar infláció rögtön le is zuhanna. Hozzátette azt is, hogy az inflációban szerepet játszik az is, hogy az euróövezetnek nem vagyunk tagjai, de alapvetően nem vállalt felelősséget azért, hogy kiemelkedő a magyar infláció.

Arra kérdésre, hogy a 2022-es elvonások és megszorítások terveznek-e újabb adókat befejezni 2023-ban, a kormányfő úgy reagált, nem voltak elvonások és megszorítások. Arra a felvetésre, hogy csökkentették a rezsicsökkentést, megszüntették a katát, és lesznek-e ehhez hasonló intézkedések, Orbán azt mondta, hogy hamarosan benyújtják az új költségvetést, ezért a szerdai kormányülésen lehet szó, és ebben már benne lesznek az új tervek.

Telefonon utoljára Mihail Gorbacsov temetésekor telefonált Vlagyimir Putyinnal és nem kapott tőle arról információt, hogy meddig akarja folytatni a háborút.