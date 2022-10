Csökkentették a tanárok fizetését egy I. kerületi iskolában, de a szülőkben felmerült, nem büntetésről van-e szó

120 szülő tiltakozik a Közép-Budai Tankerületnél, mert a jelenlegi helyzetben egészen meghökkentő módon csökkentették öt felsős osztályfőnök fizetését az I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskolában, írja a 444. Ebben az iskolában kellett az évnyitó előtt, az utolsó pillanatban diákokat keresni, hogy ne kelljen összevonni két hetedikes osztályt. A kellő számú gyerek összejött, de a szülők közleményt adtak ki, hogy az érintett öt pedagógusban, az iskola vezetésében és a szülőkben is felmerült a kérdés, hogy nem büntetésről van-e szó a Klik részéről azért, mert az iskola Facebook posztban keresett tanárokat és gyerekeket.

Bizonyára a Tankerületi Igazgató asszony is tisztában van azzal, hogy Magyarországon jelenleg súlyos gazdasági válság van, a tanári fizetések emeléséért pedig szakmai és társadalmi lobbitevékenység folyik. Ebben a helyzetben az egyébként is rendkívül alacsony osztályfőnöki fizetéseket csökkenteni kifejezetten érthetetlen, egyértelműen ellenséges lépés! Mindeközben, a tanárokat illető adminisztrációs terhek folyamatosan növekednek, a felelősség rajtuk óriási, és az elvárások sem kevésbé, miszerint a gyermekeinkből a tananyagot elsajátító, gondolkodni, a társadalomba beilleszkedni képes felnőttek legyenek – nyilván ezt Ön is tudja.