Országszerte hiány van villanyóraszekrényből

Lassan két hónapja országszerte hiány van a villanyóraszekrényből, számolt be róla az ATV Híradója.

A beszámoló szerint aki most igényelne H tarifát az elektromos fűtéshez, annak több átszerelési szabálynak is meg kell felelnie, és új villanyóra szekrényt is ki kell alakítania, ami csak az épület homlokzatára lehet felszerelni.

Lesnyik Zoltán, regisztrált villanyszerelő híradónknak azt mondta, van, aki már 2-3 hónapja vár a villanyóraszekrényre.

Most nem tudjuk, hogy mitévők legyünk, egyáltalán mikor lesz szekrény. Egy-két darab érkezik, de 10-20-an vagyunk regisztrált szerelők, és mindenkinek legalább 5-6 kellene

– mondta.

A villanyóra szekrények magyarországi gyártója szerint hatalmasra nőtt a kereslet a termék iránt, hiszen a drága gázfűtésről sokat elektromos fűtésre álltak át: rengetegen szereltetnek fel napelemet, hőszivattyút és klímaberendezést, ez pedig teljesen felborította a villamos piac igényeit.

Az elmúlt évek messze legnagyobb beruházásait hajtottuk végre annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabb legyen a termelésnövekedésünk. Robotokat vásároltunk, üzemet építettünk, gépeket és szerszámokat, minden olyant amivel úgy gondoljuk, hogy viszonylag belátható időn belül meg tudjuk oldani ezt a problémát

– nyilatkozott az ATV Híradónak Csatári László, a Csatári Plast Kft. tulajdonosa.

A H tarifát a fűtési időszak alatt csak légkondicionáló és hőszivattyú esetében lehet igénybe venni: ez esetben egy KW/ó áram 23 forintba kerül a 70 forintos piaci ár helyett.