Öt magyar az Europol Most Wanted körözés listáján – fotók

Öt magyar az Europol Most Wanted körözés listáján – fotók

A drogkereskedők felkutatásához a lakosság segítségét kérik. Magyarországról egyszerre öt bűnöző még soha nem szerepelt a Most Wanted listán.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon számolt be arról, hogy öt magyar férfi is felkerült az EUROPOL Most Wanted körözötti listájára. Mint írták, a legkeresettebb bűnözők listáján szereplő drogkereskedők letartóztatásával kártyavárként dőlhet le a hálózat, ezért indított kampányt a Célkörözési Egységek Európai Hálózata (ENFAST) Európa-szerte a szervezett bűnözői csoportokhoz köthető, szökésben lévők elfogására.

A Most Wanted oldalon szereplőket kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, emberkereskedelem, fegyveres rablás, terrorizmus, illetve emberölés miatt körözik. Az öt magyar férfitt is évek óta keresik.

A nyomozás 2020-ban indult, 2021 tavaszára sikerült azonosítani két olyan bűnszervezetet, melyek egymással párhuzamosan terjesztettek drogot. Az egyik csapat Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és Kecelen működött. Tagjai marihuána termesztésével, feldolgozásával és terjesztésével foglalkoztak, részint ők látták el droggal a másik csapatot, amelyik Hajdú-Bihar megyében működött.

A Bács-Kiskun megyei high-tech technológiával kialakított csarnokot üzemeltető bűnbanda hét tagját sikerült azonosítani, kettőt közülük el is fogtak.

Öt társuk ellen belföldi, európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Ők kerültek fel az EUROPOL legkeresettebb 54 bűnözője közé. Arra még nem volt példa, hogy Magyarországról egyszerre öt körözött is egyidőben szerepeljen a Most Wanted listán. A Ledöntheted őket – #GameOver szlogenű akció a bűnszervezetek megdöntését célozza. A KR NNI kéri, aki teheti, kapcsolódjon be a kampányba, tekintse meg a legkeresettebb bűnözők fotóit, ha látta valamelyiküket, tudja, hogy hol vannak, értesítse a rendőrséget!