A BKV elismerte, hogy nyáron nagyon kevés volt a buszvezető

Ma a sajtóban több helyen is foglalkoztak a BKV Zrt. létszámhelyzetével, ezen belül is kiemelten a járművezetőkkel. Erre reagálva azonban leszögezzük, hogy bár nyáron valóban drasztikusan csökkent a járművezetői létszám, ősz elejére valamelyest normalizálódott a helyzet, így Budapest közösségi közlekedésének fenntartása nincs veszélyben.

– közölte a BKV.

Európa, Magyarország és azon belül a főváros vonzáskörzetében is hosszú évek óta hiányszakma a közúti közlekedésben a „nagyjárműves” járművezető (tehát a kamion-, a teherautó-, az autóbusz-, a trolibuszvezető). A probléma természetesen érinti cégünket is. Ugyan a Covid járványhullám kirobbanásakor (részben a turizmus leállása miatt) autóbusz-, és trolibuszvezetői létszámunkat gyakorlatilag maradéktalanul fel tudtuk tölteni, az elmúlt másfél évben valóban folyamatosan csökkenő létszámmal kell szembesülnünk. A csökkenés mértéke idén tavasz végén, nyár elején lett kiemelkedő. További probléma, hogy a járművezetői szakma öregedő korfát mutat, a helyzetet a folyamatos nyugdíjazás is nehezíti. A létszámhiányt Budapesten és környékén jelenleg az M3-as metróvonal 2017 vége óta tartó felújítása miatti autóbuszos pótlás rendszerszintű járművezetői többletigénye is fokozza.