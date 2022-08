EU-s pénzek: Kiszivárgott bírósági irat hozta nehéz helyzetbe a kormányt

A főbíró feleségét tanácselnöknek nevezték ki, noha kevesebb voksot kapott, mint a vetélytársa. Nehezebb lesz így cáfolnia a jogállamisági eljárásban a kormánynak az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kifogásokat, aminek tétje ezermilliárdokra rúghat.

Rendkívül terhelő bírósági dokumentum szivárgott ki, amely akár ezer milliárdokba is kerülhet az EU-val jogállamisági vitában álló magyar kormánynak. A The Observer ugyanis ezen irat alapján írta meg, hogy annak ellenére nevezték ki Varga Zs. András Kúria-elnök feleségét a Fővárosi Ítélőtábla polgári kollégium tanácselnökének, hogy jóval kevesebb szavazatot kapott, mint a másik jelölt. Kovács Helga Mariann ugyanis jócskán alulmaradt a bírák által tartott szavazáson, a jegyzőkönyv szerint a voksok kevesebb mint a felét kapta meg, amit a hvg.hu forrásai is megerősítettek.

A főbíró felesége politikailag érzékeny témákkal is foglalkozhat, személyiségi jogokhoz fűződő, sajtó-helyreigazítási, választási eljárási vagy közérdekből indított perekkel.

Az ügy azért is rendkívül kínos, mert az Európai Bizottság a jogállamisági problémák miatt tartja vissza a Magyarországnak szánt helyreállítási pénzeket – a felsorolt aggályok között pedig az egyik első helyen szerepel az igazságszolgáltatás függetlensége – emlékeztetett a hvg.hu.

Varga Zs. Andrást is pártkatonának tartják, aki korábban ügyészként, Polt Péter legfőbb ügyész helyetteseként dolgozott, amíg Alkotmánybírónak nem választották, majd bírói tapasztalat nélkül választotta meg a parlament a Kúria elnökének, akinek jelölését az Országos Bíró Tanács nem támogatta.

Az Observernek egy névtelenséget kérő volt bíró azt mondta, hogy az ügyek nagy többsége magyar bíróságokon rendben zajlik, de a politikailag érzékeny témákat a legfelsőbb bíróságon olyan „hűséges bírói tanács hallgatja meg, akik a kormány számára kedvező ítéleteket hoznak”.