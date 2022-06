Öt borsodi településen választanak polgármestert vasárnap

Borsod-Abaúj-Zemplén megye öt településén választanak polgármestert a vasárnapi időközi szavazáson, a korábbi vezető lemondása, illetve halálesetek miatt.

Bódvalenkén lemondott a község korábbi vezetője, ezért írták ki a szavazást. Most két független jelölt, Beri István és Rusznyák Elemér indul a posztért, közölük választhat a névjegyzékben szereplő 176 bódvalenkei – mondta Varga Vincéné jegyző.

Igriciben három független jelölt, Gombos Katalin, Tenczel Gábor és Tóth Sándor méretteti meg magát, a 872 választópolgár szavazata közöttük oszlik meg – közölte Burainé Hajdú Éva jegyző, aki azt is elmondta: a korábbi községvezető meghalt, ezért írták ki az időközi voksolást.

Meghalt Szőlősardó polgármestere is, ott szintén voksolnak vasárnap. Most Ritó László és Tóthné Adorján Andrea Mária közül választhat a névjegyzékben szereplő 99 lakos – tudatta Vécsei Vilmos jegyző, aki azt is elmondta: mindkét jelölt függetlenként indul.

Galvácson egy független jelölt, Filó Gergő száll ringbe – közölte Istenes Ibolya jegyző.

Zádorfalván Farkas Attila, Szabon Tibor, Ruszó Zoltán, Lázi Csaba és Gulyás Dénes függetlenként méretteti meg magát, a 324 választópolgár közülük választhat – tudatta Nagy János jegyző, hozzátéve: a korábbi polgármester halála miatt írták ki az időközi szavazást.