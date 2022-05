Börtönbe mehet egy salgótarjáni drogdíler család

Bíróság elé állítanak egy drogdíler családot Salgótarjánban. A Salgótarjáni Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt emelt vádat a családfő, az élettársa, és a férfi lánya ellen is.

A Nógrád Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a kábítószeres bűncselekmény miatt már korábban is elítélt férfi 2019 októberében Budapestre utazott az élettársával, hogy drogot vegyenek a rendszeres vevőiknek.

Miután megvették az új pszichoaktív anyagot tartalmazó szert, visszaindultak Salgótarjánba, ahol a rendőrök intézkedtek velük szemben. Ennek során a nő táskájából előkerült több mint 160 gramm fehér színű, porszerű, kristályos anyag, ami új pszichoaktív anyagot tartalmazott.

A terheltek sofőrjének szervezetéből is kimutatható volt bódító hatású anyag, ezért neki bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt kell felelnie. Ugyancsak vádat emelt az ügyészség a férfi lánya ellen is, aki rendszeresen értékesített bódító hatású anyagot egy kazári fogyasztója részére, amíg tetten nem érték. Az ügyészség a fogyasztójával szemben is vádat emelt.

A családfőt a vele szemben indult büntetőeljárás sem tartotta vissza a drogkereskedés folytatásától, másfél éve új pszichoaktívv anyagot adott el 20 ezer forintért egy fogyasztónak. Az ügyészség a többszörös visszaeső férfi, az élettársa és a férfi kábítószeres bűncselekmény miatt ugyancsak büntetett, különös visszaeső lánya esetében is szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt.

A férfinek 4 év, a lányának 3 év szabadságvesztés kiszabása az ügyészi mértékes indítvány. A férfinak a büntetését a legsúlyosabb, azaz fegyház fokozatban kell letöltenie és feltételes szabadságra sem bocsátható.

Az asszony beismerése esetén a felfüggesztett szabadságvesztés maximumára, 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre számíthat, és ugyancsak felfüggesztett börtön vár az ügy további két vádlottjára is.