Egy váci pszichiáter bizniszelt a bűnözőkkel is, bár megtagadta a vallomást, letartóztatták

Letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 63 éves orvosnőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy hamis orvosi igazolásokat állított ki pénzért börtönre ítélteknek, és kamubetegeknek. A gyanúsított ügyfelei sokszor még néhány kórházban töltött napot is bevállaltak a hamis igazolásokért cserébe.

Nisóczi József Levente, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított orvosnő nem tett vallomást.

A Budapest Környéki Törvényszék tájékoztatása szerint a doktornő a váci kórház pszichiátriáján dolgozott. 2017-től kezdve több esetben pszichiátriai betegségben nem szenvedő pácienseket is felvett az osztályra. Közülük volt, akit néhány napra be is fektetett. Számukra több százezres vagy milliós nagyságrendű összegekért cserébe állított ki valótlan tartalmú kórjelentéseket.

Ezeket a dokumentumokat a páciensek bevonulási kötelezettségük elhalasztására, társadalombiztosítási csalások során, bírósági tárgyaláson való megjelenési kötelezettségük megszegésének igazolása érdekében használták fel, de volt, hogy büntetőügyekben enyhítő körülményként hivatkoztak rá.

Közvetítőként és kisebb összegek fejében a kommunikációban és a rendszer működtetésében egy betegápoló volt a segítségére. Tavaly július 6-án az intézményben egy megbízhatósági vizsgálatot követően derült fény a tevékenységükre.

Az orvosnő 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bizonyítottság esetén, azaz esetében tartani lehet a szökés, elrejtőzés veszélyétől. Továbbá attól is, hogy az informatikai rendszerben rögzített adatok törlésével, illetve a tanúk jogellenes befolyásolásával a bizonyítást megnehezítheti. Mindezekre való tekintettel a nyomozási bíró elrendelte az orvos letartóztatását.

A döntést az ügyész és a terhelt tudomásul vette. Azonban enyhébb kényszerintézkedés elrendelése végett a gyanúsított és a védője fellebbezést nyújtott be, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.