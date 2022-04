Csókay András szerint a Szentlélek segítette a Fideszt

A professzor a választás fontos tanulságának nevezi, hogy a budapesti közhangulat teljesen eltért az országostól.

Csókay András a Mandinernek azt mondta, vasárnap este meggyőződött arról,

hogy a Szentlélek nem ment szabadságra, hanem működik.

Szerinte a választások előtti felmérésekhez képest a lelkekben azért történt váratlan fordulat, mert rengeteg

ima szállt az ég felé azért, hogy Magyarország a józan ész szerint válasszon. Ez a hatalmas mozgalom megindította a Szentlelket, aki leszállt Magyarországra és rengeteg embernek segített bölcsen dönteni.

Csókay András ezen túl tanulságosnak nevezte, hogy vidéki barátai jóval bizakodóbbak voltak, mint a pestiek, akik csak rossz dolgokat hallottak,

a budapesti közhangulat teljesen más volt, mint az ország bármely más pontján.

Sokszor még a jobboldali ismerősei is kiábrándító dolgokról beszéltek, ezért óriási fegyverténynek tartja, hogy végül nemcsak a kiábrándult jobboldaliak, hanem a kiábrándult baloldaliak is a kormánypártokra szavaztak. Szerinte a szellemi harc a választások után sem fejeződik be.

Ahol Jézus Krisztus belép a történelembe, vagy egy egyén életébe, ott mindig sok ellenlábas lép fel vele szemben. Fűti őket a bukott angyal, aki szintén nem megy szabadságra, mert mindig a rosszat akarja, rombolni próbál.

Ehhez képest lát esélyt a nemzeti megbékélésre, szerinte a békét a Szűzanya hozhatja el. Szerinte morális kötelesség, hogy az igazságot mindig ki kell mondani, de szeretettel.