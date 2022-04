Gődény György mindenkitől bocsánatot kért

A vasárnapi választáson a vírustagadó Gődény György által vezetett párt, a Normális Élet Pártja (NÉP) a szavazólapon szereplő hat párt közül a leggyengébben teljesített: mindössze 0,73 százalékot ért el, 37 ezer 920 szavazattal.

Gődény a Facebookon értékelte az eredményt:

Ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akivel az elmúlt hónapokban elhitettem, hogy van esély egy normális, emberhez méltó élet megteremtésére itt a Kárpát-medencében, hogy van lehetőség egy kényszerítésektől mentes, az alapvető emberi jogokat, köztük az önrendelkezésünket tiszteletben tartó szabad Magyarország megalapozására

– írta.

A járvány miatti korlátozó intézkedések ellen folyamatosan ágáló, magát gyógyszerész-fitneszedzőnek tituláló Gődény György szerint „egy hónap maszkmentesség elfelejtette a választók többségével az elmúlt 2 év tortúráját.” – Hiába hittem abban – amit Orbán Viktor mondott még 2012-ben –, hogy Magyarország többet érdemel, be kell lássam, tévedtem – folytatta értékelését Gődény György, aki szerint a vírus és a járványhelyzet újra jönni fog.

„32 év alatt nem tanultunk semmit. Mi magyarok még ennyi év elteltével is a két rossz közül választjuk a talán kevésbé rosszat, és elhisszük a médiából ránk ömlő hülyítő propagandát. Ez a propaganda pedig az elkövetkezőkben egyre nagyobb tempóban fog dübörögni, mert a háború mellett újra jön a vírus és a járványhelyzet egészen addig, míg az egész társadalom egy totálisan ellenőrzött, engedelmes rendszerré nem olvad, ahol az alapvető emberi jogok a legjobb esetben is csak a kiváltságosok lehetőségévé szürkülnek.”

A NÉP egy százalék alatti eredménye azt jelenti, hogy nem kapnak állami támogatást. Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összegtől esett el a NÉP azzal, hogy nem ugrotta meg az egy százalékos küszöböt, de az elmúlt évben 65 millió forintot kapott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely 1,75 százalékot szerzett 2018-ban, most vasárnap pedig 3,26 százalékot.

Négy éven jár majd költségvetési pénz viszont a mostani parlamenti választáson listán 1,08 százalékot kapó Megoldás Mozgalomnak, a milliárdos Gattyán György pártjának.

A törvény arról is rendelkezik, hogy az a párt, amely országos listát tud állítani a választásra, kampánytámogatást vehet fel, jelöltenként valamivel több mint egymillió forintot, amelyet vissza kell fizetniük, ha a párt nem éri el az egy százalékos küszöböt a választáson. Gődényék azzal kampányoltak, hogy jelöltjeik nem vették fel ezt a pénzt. Korábban többször is megkerestük a pártot ez ügyben, és a Magyar Államkincstártól is próbáltunk információt kérni, egyelőre hiába.

Az már a listaállítás előtt, a jelöltséghez szükséges ajánlások összegyűjtésekor kiderült, hogy Gődényék több választópolgár adataival is visszaéltek, ugyanis tudtuk és akaratukon kívül felkerültek a Normális Élet Pártja jelöltjeinek ajánlóívére. Sőt, 11 halott személy adatai is szerepeltek Gődény György egyik budapesti jelöltjének ajánlóívén.

Nem a NÉP az első párt, amely Gődény Györgyhöz köthető. Az előző választáson indult a szintén a gyógyszerész-fitneszedzőhöz köthető Közös Nevező nevű párt, amely négy évvel ezelőtt 0,07 százalékos eredmény ért el, vagyis a törvény szerint vissza kellett fizetniük azt a 153 millió forintot, amit a kampánytámogatásra kaptak. Csakhogy a hvg.hu korábbi cikkéből kiderül, Gődényék a pénzt nem utalták vissza, sőt a Közös Nevező adószámát 2019 végén törölték.

Gődényt rémhírterjesztés miatt tavaly felfüggesztett börtönre ítélték, mert a gyógyszerész értelmetlen intézkedésnek nevezte a nyugdíjasok számára biztosított vásárlási idősávot, a kormányzat intézkedéseit víruspropagandának titulálta, illetve a járvánnyal szembeni védekezést mesterségesen szított hisztériának nevezte. A kötelezően viselni rendelt szájmaszkokról pedig azt állította, hogy azok az egészségre ártalmasak, védelmi eszköz szerepüket nem töltik be.

Gődény György annak az Orvosok a tisztánlátásért nevű csoportnak az egyik vezetője, amelynek vírustagadás miatt a gyöngyösi kórházból elbocsátott orvos, Pócs Alfréd, illetve Tamasi József belgyógyász-természetgyógyász is prominens tagja. Gődény a kampányban többször is tartott előadást a két orvossal.