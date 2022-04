Orbán: Felhős az ég, ez bizonyos

Kampányidőszakban jól látszik, hogy milyen állapotban van egy ország, és ennek a mostaninak nagy meglepetése számomra, hogy a cudar körülmények és a heves kampány ellenére Magyarország józan állapotban van, és a magyar emberek a legbonyolultabb nemzetközi összefüggéseket is kristálytisztán átlátják

– mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A miniszterelnök ezt követően úgy fogalmazott: „egy felnőtt, érett nemzet képe rajzolódik ki előttünk”

A háborúval kapcsolatban elmondta, „nem kétséges, hogy a felelősség a háborúért az oroszok vállát nyomja, bármilyen úton jutottak is erre a döntésre”. Szerinte ilyen helyzetben a bajba jutottakat meg kell segíteni, ezért segítenek Ukrajnának, és nem azért, mert „a mi háborúnkat vívná”.

Orbán újra elismételte a már sokat ismételgetett paneleket, miszerint a baloldal be akarja vinni Magyarországot a háborúba, mi több, úgy vélekedett:

biztosan mondhatom, hogy a magyar baloldal és az ukrán vezetés már megállapodott, hogy a baloldal győzelme esetén fegyvereket szállítunk, Magyarország elzárja az orosz olaj- és gázvezetékeket, és mindez nem kevés nyugati ország támogatásával történik majd. Ez maga a bevonódás a háborúba.

A V4-ekkel kialakult helyzettel kapcsolatban Orbán azt mondta: „a V4-et mindig is kihívás elé állította az a tény, hogy a négy ország másként gondolkodik a keleti politikáról. De a V4 nem geopolitikai szervezet, nem is erre jött létre, hanem arra, hogy az EU-n belüli vitákban a közép-európai érdekeket közösen tudjuk képviselni, legyen szó akár gazdasági, akár értékrendbeli kérdésekről. A V4 ezt az eredeti küldetését a jövőben is jól ellátja majd, e téren nincs semmiféle nézetkülönbség”.

Felhős az ég, ez bizonyos. Ha napos lenne az időjárás, a baloldalnak is nagyobb esélye lenne a győzelemre, mert a magyar ember úgy van vele, hogy ha baj kopogtat az ajtón, akkor jobb, ha a nemzeti oldal kezében van a kormányrúd. Hát, most szükség lesz ránk

– vélekedett Orbán.

A gyermekvédelminek titulált népszavazással kapcsolatban a miniszterelnök azt fejtegette, hogy „a gyerekeket meg kell védeni a bolond divatoktól, és meg kell akadályozni, hogy az egyébként is érzékeny életkorban lévő gyerekeket olyan hatások érjék, amelyekhez a szülők nem járultak hozzá. A gyereknevelés elsődleges felelőssége a szülők vállán nyugszik, úgyhogy az ő jogaikat és a gyerekek jogait is meg kell védeni ezen a népszavazáson”.