Hadházy: Újabb nagy hal ellen nyomoznak Polték

Újabb nagy hal elleni nyomozást ismert el Polt Péter legfőbb ügyész. Hadházy Ákos független képviselő írásbeli kérdésre elárulta, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomozást folytatnak a SYS IT Service Kft-t érintően. – A nyomozás során gyanúsítotti kihallgatásra került sor – írta Polt. A SYS IT Service Kft. 2019-ben, Tarlós István főpolgármesterségének utolsó hónapjaiban nyerte el a BKV informatikai fejlesztésére kiírt közbeszerzést, amelyet 19 milliárd forintért nyert el egyedüli ajánlattevőként.

– Valami nagy zavar van az erőben, a főügyész ugyanis újabb nagyon nagy hal ellen zajló nyomozást ismert el. Megéri sűrűn levelezni Polt Péterrel, néha egészen hihetetlen információkat is megerősít, még akkor is, ha amúgy nem szeretné nagy dobra verni ezeket – írta Hadházy, aki szerint a SYS IT Service tulajdonosa, Várszegi Zsolt neve a parkolási ügyekből lehet ismerős. – Az ő nevével is fémjelzett SIS Parking Kft. volt az egyik tagja azoknak a konzorciumoknak, amelyek többek között Újbudán, majd Zuglóban is veszteséges parkolási rendszert építettek ki. A cég alvállalkozóként a NER-kedvenc 4iG-t és a Magyar Telekomot jelölte meg. Információim szerint az alvállalkozók nem, vagy nem teljesen végezték el a munkát, ellenben számláztak, vagyis munka nélkül kaptak pénzt az adófizetők kárára – tette hozzá a képviselő.

Mint ismert, a héten derült ki, hogy Völner Pál igazságügyi miniszterhelyettes is benne volt a végrehajtói kart megrázó botránysorozatban, ami miatt a legfőbb ügyész kikérte a mentelmi jogát a parlamentben. Polték szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott a végrehajtói kar azóta letartóztatásban lévő elnökétől, Schadl Györgytől, ami miatt a hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja merült fel.