14 és fél évet kapott a fővárosi időseket kifosztó férfi

14 és fél év fegyházra és 500 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a bíróság azt a magát vízszerelőnek kiadó férfi, aki több mint 15 millió forintot nyúlt le három nyugdíjas otthonából. Cinkostársa 6 és fél év börtönt, valamint 300 ezres kapott.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a terheltek vízszerelési munkálatokra hivatkozással jutottak be az idősek lakásába. Ezután az egyikük a konyhában tartotta a sértettet azzal az ürüggyel, hogy a szerelési munkálatok alatt a vízcsapot nyitva hagyva, a vizet folyamatosan folyatni kell. A másik elkövető ezt kihasználva, a kiszemeltek megtakarított pénzét keresve átkutatta a lakást.

Az 53 éves férfi a vád szerinti első bűncselekményt egy ezidáig ismeretlen társával követte el. Az elkövetők a fenti módszerrel, 2019 június 19-én egy II. kerületi társásházban lakó 79 éves nő otthonából 10 millió 700 ezer forintot loptak el.

Az 53 éves férfi a 46 éves vádlott-társával két másik időskorút is kifosztott az otthonukban. Mindkét sértett ugyanabban a XX. kerületi társásházban lakott, egyikük 98 éves, a másik pedig 83 éves volt az elkövetés idején. Az elkövetők hozzájuk is úgy jutottak be, hogy vízszerelőnek adták ki magukat, majd a fent írt módszerrel az egyiktől mintegy 3 millió 600 ezret, a másiktól pedig csaknem 2 milliót loptak el.

A nyomozók még aznap elfogták a két férfit, a két XX. kerületi áldozatuktól lenyúlt pénzt pedig lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának. Az első esetben eltulajdonított több mint 10 millió forint azonban nem térült meg. Az ítélet nem jogerős.