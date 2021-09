Három fővárosi rádiófrekvenciát nyerhetnek el ugyanabból a budai lakásból

Egy ügyvédi iroda céghálójához kapcsolódnak a vállalkozások, amik többek közt rock- és sportrádiót indítanának. Egyedüli pályázókként.

Egyetlen pályázó volt a korábban a (más frekvenciára váltott) budapesti FM 105,9 MHz-es rádiófrekvenciára, ami közösségi, 10+7 évig ingyen használható: az LBK Sport Kft. A Media1 cikke szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa előzőleg beletette a pályázatba, hogy csak sport tematikájú rádióval lehet pályázni.

A lap azt írja, a szerinte kormányközeli Litter-Biró ügyvédi irodához köthető az LBK Sport Kft. Több más, az irodához köthető médiacég nevében is ott van az LBK rövidítés, többek közt ez bizonyítja a kötődést – írja a Media1.

Korábban a Rádió 1 is frekvenciát váltott, így a 96,4 MHz is felszabadult Budapesten. A szintén 10+7 évre elnyerhető kereskedelmi frekvenciára is csak egy pályázó jelentkezett, ami szintén az ügyvédi irodához köthető: ez az LBK Base Kft. Ez a cég és az LBK Sport Kft. is ugyanabba a XI. kerületi, Nádorliget utcai lakásba van bejegyezve.

Ugyanitt van a székhelye az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft.-nek is, ami korábban hiába próbálta megszerezni a Klubrádió és a Spirit FM ellenében a 92,9 MHz-et. Az LBK Médiaszolgáltató 2020 egyedüliként elindul a 103,9 MHz frekvenciáért is, itt 10+7 évig kéne egy rockrádiót működtetni.

A három felsorolt frekvencián kb. 1,2-1,7 millió főt lehet majd elérni az említett rock-, sport- és kereskedelmi rádiókkal. A Médiatanács szeptember 7-én tér vissza a nyári szabadságról, tehát ősszel várható döntés az egyetlen pályázós frekvenciapályázatokról.

LBK mindenhol

A Media1 szerint az LBK Sport Kft. ügyvezetője és tulajdonosa Kulcsár Csilla Margit, aki az LBK Base Kft.-nek is ügyvezetője. Ez utóbbi cég tulajdonosa Litter Zsuzsanna, az ügyvédi iroda egyik tagja. Az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. Bíró Balázsé, aki a cikk szerint az elhunyt Andy Vajna Rádió 1 hálózatát segítette korábban, valamint több vidéki városban az ő nevén voltak a hálózathoz csatlakozott rádiók.

Biró Balázs 2010 és 2014 között a pécsi (fideszes) városházának adott tanácsokat külsősként, valamint Csizi Péter fideszes országgyűlési képviselőt is képviselte perekben. Több más ügyben is előkerült a neve, ezekről a cikkben olvashatnak részletesen.

(Kiemelt képünk illusztráció.)