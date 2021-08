Áder János nyugdíja 20 százalékkal marad majd el Angela Merkelétől

A német média napokban jelentette be, hogy Angela Merkel német kancellár nyugdíja 15 ezer euró (nagyjából 5,2 millió forint) körüli összeg lesz, ennek apropóján nézte meg a Blikk, hogy mire számíthat nyugdíjas éveiben Áder János. A magyar államfőnek májusban jár le a mandátuma, így ő lesz az első köztársasági elnök, aki a nyugdíjkorhatár alatt, már 63 évesen élvezheti a pihenést a teljes körű államfői fizetés mellett.

A lap feleleveníti: egy 2019-es törvényben gyakorlatilag duplájára emelték a mindenkori államfő juttatásait, hivatalból való távozása után pedig valamennyi köztársasági elnököt, így Áder Jánost is ez az összeg illeti meg élete végégig. Csaknem egy évtizeden keresztül havi bruttó 1,5 millió forint körül volt ez az összeg, de immár két éve a házelnököt megillető tiszteletdíj összegének 1,1-szerese, ami idén hozzávetőlegesen bruttó 3,6 millió forint havonta. Jövőre ez az összeg nagyjából 4 millió forintra emelkedhet.

Áder János abban is az első lesz a magyar államfő közül, hogy korábban négy évig a Fidesz Európa Parlamenti képviselője volt, ami után külön nyugdíj jár. A négy év képviseleti szolgálat után a 8900 eurós (nagyjából 3,2 millió Ft) EP-képviselői fizetésének 14 százaléka, hozzávetőlegesen 430 ezer forint jár havonta. Az EP idevonatkozó rendelkezései szerint éppen 63 éves kortól fizethető a korábbi képviselőknek a nyugdíj,

így összességében bruttó 4,4 millió jár az államfőnek, ami 20 százalékkal marad el Angela Merkel nyugdíjától.

Nem csak pénzt kap

A leköszönő államfőnek az előírások szerint egy rezidenciát is kell biztosítani. Áder vagyonbevallása szerint 2019 augusztusában 50 százalékos tulajdonosa lett egy Budapest II. kerületében fekvő 125 négyzetmétere lakásnak. Erre felvett egy 45 millió forintos hitelt, így nem kizárt, hogy nem venné igénybe az állami ingatlant. Az exelnököket maximum háromfős titkárság működtetése is megilleti, ehhez a irodát is kaphat, illetve élete végéig szolgálati gépkocsi és sofőr is jár. A „lakás üzemeltetési feladatainak ellátásához” egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja, vagyis bejárónő gondoskodik róla.