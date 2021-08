A figyelmeztetés ellenére fejest ugrott a sekély vízbe, mentőhelikopterrel vitték el a balatonfüredi strandról

Nyaki gerincsérüléssel vittek kórházba egy balatoni strandolót, aki vasárnap egy stégen működő kávézó teraszáról ugrott fejest a tóba Balatonfüreden. A 28 éves férfihoz mentőhelikoptert riasztottak – tudta meg az RTL Klub Híradója.

A külföldi turista két barátjával strandolt, és a baleset előtt többször is beugrott a sekély vízbe, annak ellenére, hogy a személyzet többször is figyelmeztette, hogy ez veszélyes. Az utolsó ugrása után néhány strandoló azt vette észre, hogy a férfi arccal lebegett a vízen. Ekkor szaladt oda egyik barátja és egy strandoló, majd pár perccel később a vízimentők is megérkeztek, majd a mentőhelikopter.

A baleset szenvedett férfi állapota stabil.