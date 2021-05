Furcsa módját választotta a bosszúnak egy apa, miután megharapta a gyermekét egy kutya

Vádat emelt a Balassagyarmati Járási Ügyészség azzal a 31 éves férfival szemben, akinek a gyermekét megharapta egy kutya, ezért az állat gazdáin állt bosszút.

Az apa gyermekét megharapta egy ingatlanról kiszökő kutya, emiatt a férfi elment az állat gazdáinak otthonához, ahol kiabálni kezdett, és a keze ügyébe kerülő, a kapu előtt hagyott elektromos játékautót az ott élő nő felé hajította, ám a dobás célt tévesztett.

A nő a támadástól megijedve az udvaron játszó gyermekeit igyekezett beterelni a házba. Ekkor a férfi obszcén módon szidalmazni kezdte, majd lehúzta a gatyáját, mutogatni kezdte nekik a nemi szervét és tégladarabokat dobált feléjük.

Miután a család bemenekült a házba, a magából kivetkőzött férfi a házat kezdte el dobálni, betört egy ablakot, valamint egy redőnyt is megrongált. Ezt követően be akart menni a házba is. Rugdosni kezdte a bezárt ajtót, majd megpróbálta betörni, de végül nem járt sikerrel.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség közérdekű munkát kért garázdasággal, rongálással, szeméremsértéssel, és magánlaksértés kísérletéval vádolt férfire azzal, kötelezzék a 66 ezer forintos kár és a bűnügyi költség megtérítésére is.