Medián: a járványban előz a Fidesz

A Medián tavaly november-decemberben a Fidesz számottevő visszaesését mérte, az idén februárban viszont azt, hogy megugrott a kormánypárt tábora, ami nagyon eltért az összes többi felmérés eredményétől. „Okkal lehetett attól tartani, hogy bekövetkezett az a kis valószínűségű esemény, amely elvileg száz esetből ötször fordulhat elő: a kutatás eredménye, statisztikai értelemben „véletlenül”, nagyon mellélő” – írja a hvg360 felületén Hann Endre, a cég ügyvezető igazgatója, hozzátéve azonban, hogy mivel áprilisi reprezentatív felmérésük is Fidesz-előnyt mutat, „nem nagyon van ok kételkedni a mérési eredmény valódiságában”. A februári és az áprilisi mérés eredményeit most egyben közölte a Medián.

E szerint a Fidesz 39, illetve 40 százalékon áll, míg a közös ellenzéki listának februárban mindössze 30, most 36 százalékot mértek.

A Kétfarkú Kutya Párt 7, ilettve 4, a Mi Hazánk 3, illetve 2 százalékra számíthat a két mérés alapján, míg februárban 21, áprilisban 18 százalék mondta azt, hogy nem szavazna, vagy nem tudja, hogy kire.

Ha mégsem lenne közös ellenzéki lista, a Fideszt 35 százalék választaná a teljes népességben, míg – az áprilisi eredmények alapján – a Jobbik 11, a Momentum 8, a DK 7, a Kétfarkú Kutya Párt 4, az LMP és az MSZP 2-2, a Párbeszéd és a Mi Hazánk 1-1 százalékra számíthatna, a pártnélküliek csoportja pedig 28 százalékos.

A kormánypárt esélyeinek javulásához – mint arra a Medián ugyancsak áprilisban készült kutatása rámutatott – nagyban hozzájárulhatott a kormányzati járványkezelés pozitívan alakuló megítélése és a lakosság mérsékelt tájékozottsága.

Az áprilisi adatok alapján a 30 év alattiak körében nagy többségben vannak az ellenzék szimpatizánsai, az a fölötti évjáratokban aztán kiegyenlítődik a verseny, 40 felett pedig már a kormánypártiak vannak jóval többen. Az iskolai végzettséget tekintve még egyértelműbb az összefüggés: minél iskolázottabb valaki, annál valószínűbb, hogy az ellenzéki összefogást támogatja.

Ugyancsak szinte szakadék választja el a kistelepüléseken élőket a nagyvárosiaktól: a falvakban kétszer annyian voksolnának a Fidesz–KDNP-re, mint a közös ellenzéki listára, míg a megyeszékhelyeken és különösen Budapesten nagyon jelentős többségben vannak a kormányváltást akarók. Ezt erősíti egy április végi 600 fős budapesti Medián-felmérés is, amelyben 47:35 arányban vezet az ellenzéki lista a Fidesszel szemben. Ha pedig a közeljövőben újra önkormányzati választás lenne, Karácsony Gergelyre a budapestiek 48 százaléka szavazna, míg a Fidesz – igaz, meg nem nevezett – főpolgármester-jelöltjére csak a 32 százalékuk.