14 éves lány a koronavírus eddigi legfiatalabb magyar áldozata

Az elmúlt 24 órában 285 koronavírusos beteg halt meg a járvány szövődményeiben, köztük a legfiatalabb áldozat egy 14 éves lány volt, így ő az eddigi legfiatalabb áldozata a járványnak. A koronavirus.gov.hu kormányzati oldal adatai szerint a lánynak asztma volt az alapbetegsége.

A járvány eddigi legfiatalabb halálos áldozata két 16 éves lány volt. Egyikük nyirokrendszert érintő betegségben szenvedett, másikuknál pedig elhízást, mentális retardációt tüntettek fel alapbetegségként.

Csütörtökön Müller Cecília országos tiszti főorvos közölte, hogy az áldozatok közt egy 8 hónapos csecsemőt is fel fognak tüntetni, ám azt is elmondta, hogy az ő halálát nem koronavírus okozta. Pénteken be is került a nyilvántartásba a kisbaba.

Az elmúlt 24 óra legidősebb áldozata egy 98 éves nő volt, aki magas vérnyomás betegségben , cukorbetegségben, és iszkémiás szívbetegségben szenvedett.