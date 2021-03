Úgy kapott SMS-t, hogy menjen holnap oltásra, hogy már két hete beoltották

Úgy tűnik, nem sikerült minden adminisztrációs hibát kiküszöbölni a múlt heti AstraZeneca-incidens óta. Egy olvasónk kedd délelőtt kapott SMS-t, hogy másnap menjen oltatni a Péterfy Kórházba, ám ő krónikus betegként már február 24-én megkapta az AstraZeneca-vakcinát.

Múlt héten is kaptam SMS-t, akkor az Üllői útra kellett volna mennem

– mesélte olvasónk.

Hozzátette, hogy az üzenetben megjegyzik, hogy ha már kapott oltást, nincs tennivalója, de így is nonszensznek tartja, hogy másodszor hívják úgy oltásra, hogy egyébként már be van oltva. Valóban adódik a kérdés, hogy kiket, és hogyan fognak oltani, ha elvileg azokat hívják csak be, akiknek dedikáltan jár vakcina. Ha több SMS-t küldenek ki, mint amennyi vakcina, akkor előfordulhat például, hogy valaki potyára megy oltakozni. Ami viszont aggasztóbb: így az is felmerül, hogy nincs megbízható adatbázisuk a hatóságoknak arról, hogy kit sikerült már beoltani.

Különösen furcsa, hogy olvasónknak már a második körös oltásra is megvan az időpontja, amit a háziorvosától kapott, ezért nem érti, hogy ez az információ miért nincs meg a rendszerben.

Azt mondta, egyébként is kalandos úton jutott az oltáshoz, ezért nincs nagyon meglepődve a helyzeten. A regisztráció után nem kapott emailt, ami többekkel előfordult, ezért amikor a krónikus beteg 60 év alattiakat kezdték oltani, direkt felhívta a háziorvosát, hogy rajta van-e a listán. Nem volt.

Ezután a központi ügyfélszolgálatot hívta, ahol megadták neki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) telefonszámát, hogy ott érdeklődjön. A megadott számon viszont jelezték neki, hogy már évek óta nem ez az NNK száma. Végül hosszas kapcsolgatás után sem tudták megmondani, hogy miért nem kapott értesítést, szerepel-e egyáltalán bármilyen listán.

Végül egy héttel a beoltása után – a háziorvos jelezte neki, hogy egyszer csak megjelent a neve a listán – kapta meg az értesítőt, hogy mehet oltatni.

Mint ismert, múlt hétvégén 74 ezer 60 évesnél fiatalabb krónikus beteget oltottak volna be AstraZeneca-vakcinával, azonban az adminisztrációs hibák miatt azt közölték, hogy a tömeges oltás elmarad. Ugyanis, mint kiderült, olyanok is kaptak behívót, akiket már beoltottak, sokan pedig több mint száz kilométert utazhattak volna, hogy megkapják a vakcinát. György István államtitkár, aki az oltást szervezi tőlük elnézést kért, és azt mondta, egy későbbi időpontban, rövidesen megkapják az oltást. Ezt az időpontot ennek a hétnek a második felére jelölték ki. Hétvégén ennek ellenére sokan mégis beadatták az oltást, szombaton olyanok is, akik nem lettek volna erre jogosultak, csak beálltak a sorba.

Megkérdeztük az operatív törzset, hogy a múlt heti adminisztrációs hibát nem sikerült-e kiküszöbölni, vagy másról van-e szó. Illetve arról is, hogy mi alapján küldik ki az SMS-eket, ha már a szövegben felvetik, hogy ne törődjön az üzenettel az, aki már be van oltva. Válaszokat egyelőre nem kaptunk, amennyiben ezek megérkeznek, frissítjük a cikkünket.