Április eleji wellness hétvégét hirdet Mészáros Lőrinc szállodája

Pedig a kormány még nem döntött a nyitás pontos menetrendjéről.

Dancing with the Stars wellness hétvégét hirdet az egerszalóki Saliris Resort – vette észre a Napi.hu. A szálloda a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels tagja. A hotel a húsvét utáni első hétvégére hirdette meg a programot, vagyis azzal számolnak, hogy akkor már a vendéglátóhelyek fogadhatnak pihenővendégeket is.

Bár a kormány még nem döntött a nyitás pontos tervéről, vagy legalábbis ezt nem közölték, Orbán Viktor február elején azt mondta, hogy ha addig fegyelmezetten tarthatjuk a szabályokat, akkor április elején már szabadabban élhetünk. Bejelentette azt is, hogy február közepén nemzeti konzultációt tartanak majd, többek között a nyitással kapcsolatban, azonban a lazítások esetleges időpontjaként márciust és áprilist is említette.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy nappal később arról beszélt, hogy óvatos, két szakaszos nyitásra van szükség. Ő már konkrétabb időpontot is mondott: március elsejétől, illetve április elsejétől vagy harmadikától lehet két ütemben feloldani a korlátozásokat.