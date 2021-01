Felmentették az izsáki vadászházügy vádlottjait, nem követett el bűncselekményt a nemrég elhunyt polgármester

A Kecskeméti Járásbíróságon pénteken ítélet született a múlt év utolsó napján váratlanul elhunyt izsáki fideszes polgármester, Mondok József és társai perében. Az összes vádlottat felmentették. Az állam már korábban elvesztette ellenük a polgári pert, így a vadászház támogatására nyújtott, majd visszakövetelt 35 millió forintot újra kifizették a Mondok Kft.-nek.

A három éve tartó eljárásban az ügyészség költségvetési csalással vádolta a 2019-ben leváltott, de tavaly szeptemberben az időközi választáson újraválasztott polgármestert, valamint a kisebbik fiát, a Mondok Kft. ügyvezetőjét. Egy harmadik személyt, az izsáki polgármesteri közmunkását pedig azzal, hogy a munkáját nem a hivatalban, hanem lényegében a vadászházban végezte, ezért jogtalanul vette fel az állami támogatást.

Az ügyészség szerint Mondok József tévedésbe ejtette a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumot, amikor vadászházának építésére 35 millió forintot nyert el, miközben nem is volt szándéka azt vadászházként üzemeltetni, abban kizárólag ő és a felesége tartózkodott életvitelszerűen. A vádirat szerint a legkisebb Mondok-fiú, a cég ügyvezetője pedig stróman volt, mert a beruházást végző Mondok Kft.-t ténylegesen néhai édesapja vezette.

A Kecskeméti Járásbíróság Jádi János vezette büntetőtanácsa a vádlottakat bűncselekmény hiányában felmentette a vádak alól.

A bíró indoklásában elmondta, hogy Mondok József halálával meg kellett szüntetni ellen az eljárást. Azonban ettől függetlenül sem nyert bizonyítást a vád, amely szerint a néhai Mondok József tévedésbe ejtette a hatóságokat és jogtalan előnyre tett volna szert, hiszen már évekkel a pályázat beadása előtt megterveztette a vadászházat, vagyis a szándékai valósak voltak.

Hozzátette: a pályázat nem zárja ki, hogy a polgármester maga is használhatja az ingatlant. Tény, az is, hogy voltak a házban időnként vendégek, akik vadásztak, az is tény, hogy ilyenkor jelen volt Mondok József, az elismert vadászmester, valamint a felesége, aki takarított és étkezést biztosított a vendégeknek. Hozzátette: kizárólagosan nem használhatták a vendégházat, hiszen Izsákon és Karádon is van házuk, és az sem vitatható, hogy tulajdonosként egyben gondnokai is a vadászháznak. Ennek az ellenkezője nem nyert bizonyítást.

Jádi bíró hangsúlyozta, hogy a vadászházat a céljának megfelelően használta Mondok József.

A kisebbik Mondok-fiú felmentése kapcsán a bíró elmondta, hogy a bíróság nem ítélhet olyan feltételezésből, amely szerint életszerűtlen, hogy a fiatal egyetemista édesapja cégét vezeti. Hangsúlyozta: ez nem klasszikus strómanság, amely a fiktív cégeladások során jellemző, hiszen ez egy családi vállalkozás, a cégiratok valósak, ennek az ellenkezőjét bizonyítani kell. A tanúk is azt igazolták, hogy a fiú tevékenyen részt vesz a cég ügyeiben.

A per harmadrendű vádlottja – a fellehető adatok szerint – amikor a vadászháznál dolgozott, akkor még nem volt közmunkás, hangzott el az ítélet indoklásakor.

A bíró elmondta, hogy a Közigazgatási Bíróság sem találta alaposnak a pályázatot kiíró minisztérium határozatát, amely szerint a támogatást vissza kell fizetni, mivel azt nem a célnak megfelelően használta fel a Mondok Kft. A 35 millió forintot az eljárás során visszafizette a vállalkozás, így azt az állam azóta újra kiutalta a részükre.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész a büntethetőség megállapításáért fellebbezett.