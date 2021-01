Nem békült ki vele a harminc évvel fiatalabb exe, mellkason és combon szúrta a csontozókéssel

Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy férfival szemben, aki az újrakezdés szándékával megjelent az akkor már másik férfival együtt élő volt párjánál, majd egy csontozókéssel mellkason és combon szúrta, miután nem akart kibékülni vele.

A kecskeméti férfi néhány éve ismerte meg a nála 31 évvel fiatalabb nőt, akivel rövidesen érzelmi viszonyba is került. Kapcsolatuk azonban az eltelt idő alatt hullámzó volt: egyes időszakokban együtt éltek a férfi lakásában és ő gondoskodott a nő megélhetéséről is, de többször előfordult, hogy bántalmazta a párját, ezért a nő elköltözött tőle és hosszabb ideig nem is találkoztak.

Miután a férfi megözvegyült, szerette volna felújítani kapcsolatát a nővel, aki ekkor már egy másik férfival élt együtt. A férfi tavaly január 1-jén délután megjelent a nő lakóhelyén és kérlelni kezdte, hogy állítsák helyre a kapcsolatukat és térjen vissza hozzá. Miután azonban a nő erre nem volt hajlandó, a férfi megragadta és a ruhájánál fogva megpróbálta kirángatni a lakásból.

Dulakodni kezdtek, a nő kézzel-lábbal védekezett, különböző tárgyakat vágott a férfihez, hogy távol tartsa magától. A férfi ekkor haragra gerjedt és elővette a zsebében lévő csontozókést, amivel kétszer combon, majd közepes erővel mellkason szúrta a fotelben ülő nőt. Ekkor a nő félelmében ráállt, hogy elmegy a férfival a közeli áruházba borért. Az időközben a helyszínre érkező kecskeméti rendőrök a támadót elfogták, a mentők pedig kórházba szállították a sérült nőt.

A nő a támadás következtében szúrt-metszett sérüléseket szenvedett. Amennyiben a borda nem fogja fel a kést, a szúrás a mellüregbe hatolt volna. A támadó tisztában volt azzal, hogy a nő életveszélyes sérülést szenvedhet. Az ügyészség letöltendő börtönt kért a letartóztatásban lévő elkövetőre.