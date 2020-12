Akkora pofont lekevert a rokkant apjára késsel támadó fiának egy nő, hogy az bement a szobájába

Súlyos testi sértés minősített esete és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat emelt a Tapolcai Járási Ügyészség azzal a 39 éves férfival szemben, aki 2018-tól rendszeresen bántalmazta a rokkant édesapját az egyik Sümeg környéki faluban.

Az utóbbi nyolc évben italozó életvitelt folytató, jövedelemmel évek óta nem rendelkező elkövető rendszeresen került konfliktusba a betegségéből kifolyólag nehezen mozgó, erős fizikai munkára már képtelen édesapjával. Nézeteltéréseik időnként bántalmazásig fajultak. Előfordult, hogy a férfi a nála gyengébb fizikumú apját fellökte és meg is rúgta. A férfi annyira szégyellte a történteket, hogy még a nejének sem beszélt a bántalmazásokról.

Április elején az ittas férfi az ágyra lökte apját, majd nyakát megfogva, azzal fenyegette, hogy megöli. Az esetnek ekkor az elkövető édesanyja is a szemtanúja volt, aki ruhájánál fogva rángatta el férjétől a fiukat, aki ekkor felhagyott a bántalmazással.

Május elsején az elkövető többször is kért pénzt apjától, de az nem adott neki. Kora este így is erősen ittasan ért haza, és a konyhába lépve megjegyzést tett az apjának, hogy ha nem dolgozik, akkor nem is érdemli meg az ételt. A rokkant férfi felindult állapotában a fiához vágta a kezében lévő zsemlét, aki erre ismét megöléssel fenyegette az apját, és elindult felé.

A beteges férfi bemenekült a fürdőszobába, de az ajtót már nem tudta magára zárni, mivel a fia egy késsel utána ment és benyomta az ajtót. A hanyatt fekvő férfi megpróbált védekezni, de a fia ekkor megvágta a fülét és a karját, majd a torkához szorította a kést. A tettlegességnek ez esetben is az anya vetetett véget, aki a ruhájánál fogva elrántotta a fiát, elvette tőle a kést, majd két pofonnal a szobájába zavarta, aminek a férfi eleget is tett. Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért az elkövetőre.