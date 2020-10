Müller Cecília: Fokozatosan készülünk szigorítani

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatót a friss járványadatok ismertetésével kezdte Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos a számokból azt szűrte le, hogy „a járvány egy intenzív felszálló szakaszában vagyunk”. Kiemelte, a 63 elhunyt, valamint a kórházban és lélegeztetőgépen ápoltak száma is erre utal.

Müller Cecília felhívta a tömegrendezvényeken részt vevőket, hogy tartsák be a szabályokat: külön felhívta a figyelmet a múlt pénteken szigorított maszkviselési szabályokra.

Fokozatosan készülünk szigorítani

– mondta a tiszti főorvos.

Müller Cecília azt ígérte, mindenki meg fogja kapni a megfelelő kórházi ellátást. Azt kérte, hogy ettől függetlenül mindenki igyekezzen csökkenteni a kontaktusok számát, és ne vegyen részt olyan rendezvényen, amin nem muszáj.

A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a korcsoportok között is változás figyelhető meg. Az elmúlt héten 641 15 évesnél fiatalabbnál találtak pozitív mintákat, azonban a középkorúakra, illetve az idősebbekre is egyre jobban átterjed a vírus.

Müller Cecília először beszélt területi adatokról, ezeket a hivatalos közlésekből is ki szokták hagyni, kérdésre sem árultak el aktuális megyénkénti adatokat. Budapesten kívül, Pest, illetve Borsod megyében van a legtöbb fertőzött, derült ki a tiszti főorvos szavaiból. Azt is elárulta, hogy Jász-Nagykun-Szlonok, Veszprém, és Zala megyében terjed a leggyorsabban a vírus, ezekben a megyékben megduplázódott egy hét alatt a fertőzöttek száma. Egyedül Somogyban tűnik úgy, hogy lassul a vírus.

Kiss Róbert alezredes ismertette a tegnap a parlamentben megszavazott szigorított karanténszabályokat. A korábbi 50 ezer helyett, akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható a szabályszegőkre. Szintén újdonság, hogy ezt egy nap alatt négyszer is ki lehet szabni, azaz egyetlen nap alatt 600 ezer forintnyi bírsággal is sújtható, aki megszegi a karanténszabályokat.

Nem látjuk, hogy mikor következik be a számok megnyugvása

– mondta az RTL Híradó kérdésére Müller Cecília.

Arra nem válaszolt, hogy milyen járványügyi számoknál szigorítanak legközelebb, csak azt mondta, „szigorítani kell, ha arra szükség van”. Azzal fejezte be, hogy a szigorítás nem helyettesíti a szabályok betartását, az egyéni felelősséget.

