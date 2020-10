Az ellenzéki pártok közös videóban emlékeznek meg 1956-ról

Együtt tisztelgünk ’56-os hőseink emléke előtt

Össze kell fogni az önkény ellen! – Szabadabb és boldogabb országot!Október 23-a jelkép: a hatalmával visszaélő zsarnok elleni összefogás jelképe!Ezért érkezett el végre az idő, hogy az 1956-os szabadságharcra is együtt, egységesen emlékezzünk!„Lehet-e a mai vezetés méltó képviselője a nemzeti gondolatnak és méltóságnak?” – tette fel egykor Nagy Imre a ma is aktuális kérdést. Ám ahogyan az akkori, úgy a mostani elnyomó hatalom is méltatlanná vált a magyar nemzet képviseletére. Október 23-a jelkép, és azt üzeni: minden magyar embernek össze kell fogni az önkény ellen, hogy holnap egy szabadabb és boldogabb országban ébredhessünk, s ilyen hazában nevelhessük fel gyermekeinket.#Párbeszéd #októberhuszonhárom #összellenzék

