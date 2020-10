Pintér Sándor kedden tárgyal az orvosi kamara vezetőivel

A köztestület vezetői változásokat szeretnének elérni a fizetésemelésekről is rendelkező törvényben.

A Magyar Orvosi Kamara a miniszterelnökkel folytatott másfél órás megbeszélés során a bérről és a hálapénzt kivezetésről kötött szóbeli megállapodást. Minden, ami ezen túl van, a kormány önálló munkája, e tekintetben a hétfői törvényjavaslat számunkra is váratlan fordulat volt

– áll a Magyar Orvosi Kamara belső hírlevelében, amelyet a Népszava szerzett meg.

Kincses Gyula elnök tájékoztatta az orvosokat a részletekről, így arról is, hogy Pintér Sándor belügyminiszter kedden fogadja a köztestület vezetőit. Kincses már most tudatta, hogy több módosítást kezdeményznek majd az orvosi fizetésemelésekről is rendelkező jogszabályban. (Az külön érdekesség, hogy a kormány részéről nem Kásler Miklós egészségügyért felelős miniszter vezeti a megbeszéléséket.)

Az orvosok törvénnyel szembeni kritikájáról itt írtunk részletesen:

Egészségügyi törvény: elkezdődött a műtét, de orvosok nélkül Az átvezényelhetőség miatt akadtak ki leginkább az orvosok, de szakértők a kedden elfogadott „lukas és félkész” törvény kapcsán több más anomáliára is rámutattak.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu