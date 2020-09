Csúnyán pórul járt egy magyar falu a határ lezárása miatt

40 perc helyett 5 órás oda-vissza út, késések és több tízezer forint plusz költség – ez még csak a második nap, de a letkésieknek már most rengeteg gondot okoz, hogy lezárták a határt, számolt be róla az RTL Klub Híradója.

Eddig ugyanis Szlovákián keresztül jutottak el Esztergomba dolgozni és tanulni mindössze 20 perc alatt. Most körülbelül 70 kilométert kerülnek, vagy kompoznak, arra azonban a megnövekedett forgalom miatt nehéz felférni, ráadásul nagyon drága is, van olyan család, ahol egy havi fizetés sem fedezné a gyerekek iskolába jutásának költségét. A helyiek attól is félnek, hogy kirúgják őket a késések miatt. A hatóságok azt mondták nekik, azért kellett lezárni a határt, mert nincs elég rendőr, aki ellenőrizzen, és az áthaladó forgalom sem jelentős, az önkormányzat múlt heti adatai alapján azonban több mint 2100 autós haladt itt át 8-16 óra között. A lezárás elleni petíciót már több mint 800-an írták alá.