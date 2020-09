Szijjártó Péter: A visegrádi országoktól megkaptuk a szükséges biztonsági garanciákat

A koronavírus-világjárvány rendkívül negatív fejleményei miatt újabb utazási korlátozásokat kellett bevezetnünk. A konzuli szolgálat úgynevezett piros kategóriába minősítette a világ valamennyi országát, ami azt jelenti, hogy nem ajánljuk az ezen országokba való utazást, tiltani nem tudjuk, nem is akarjuk

– mondta Szijjártó Péter keddi Facebook-videójában.

Hozzátette, ennek van egy jogi következménye: akik befizettek utazásra, azok elállhatnak az utazási szerződésüktől és jogukban áll a teljes befizetett összeget visszaigényelni.

Aki külföldön bajba jut, továbbra is igénybe veheti a konzuli szolgálat segítségét a világ bármely pontján.

Szijjártó emlékeztetett, amikor tavasszal is le kellett zárni a határokat, akkor a legfontosabb kérdés az ingázás jelentette, most az új szabályozás lehetővé teszi ezt, annak érdekében, hogy a határ túloldalán dolgozó magyarok át tudjanak menni munkát végezni.

– közölte.

A megszokottnál kevesebb határátkelőhely vehető igénybe, ez a rendőrség honlapján megtalálható. Folyamatos kapcsolatban áll Magyarország a szomszédos országok hatóságaival, külügyminisztériumaival, a járványügyi helyzet változásától elképzelhetők még fejlemények.

A visegrádi kollégákkal személyesen végig beszéltük ezt a helyzetet, este még telefonon is. Ennek egyik eredménye, hogy megkaptuk a szükséges biztonsági garanciákat. Így a lengyel, cseh és szlovák állampolgárok, akik korábban befizettek, jöhetnek egy negatív teszttel, és a magyar állampolgároknak is lehetséges ez, akik már korábban befizették, nekik is itthon elég egy tesztet csinálni