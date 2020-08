Egy zsófiapusztai kúrián tartották a partit, amely miatt kormánytagok sora került karanténba

Egy a Veszprém megyei Úrkút melletti kúrián tartották azt a rendezvényt, amely több kormánypárti politikust is karanténba kényszerített – tudta meg a 24.hu.

Csütörtökön hozták nyilvánosságra, hogy koronavírusos lett a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István, aki előzőleg részt vett a Schaller-Baross Ernő miniszterelnökségi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár által rendezett partin. A hatóságok Hollik pozitív tesztje után, a kontaktkutatás alapján értesítették a rendezvény azon résztvevőit, akiknél fennállhat a fertőzés veszélye, mert közvetlenül érintkeztek a politikussal.

Így Schaller-Baross főnöke, Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs államtitkár is karanténba került, az első tesztje mindkettőjüknek negatív. A kommunikációs igazgató betegsége miatt kellett elhalasztani a tihanyi Tranzit nevű rendezvényt, amelyen Orbán Viktor is beszédet mondott volna pénteken, mivel Hollik a szervezők között volt.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből csütörtök délután aztán az is kiderült, hogy a rendezvényen a Miniszterelnöki Kabinetiroda több vezetője és munkatársa is találkozott Holikkal, így Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkár, valamint Farkas Örs szóvivő is otthoni karanténban tartózkodik. (Szintén karanténba került Varga Judit igazságügyi miniszter, de ő azt írta, hétfőn került kapcsolatba egy koronavírus-fertőzött személlyel.)

A 24.hu információi szerint a hétvégi rendezvény Zsófiapusztán zajlott, forrásunk szerint száznál is több résztvevővel, noha Hollik lapunknak azt mondta: egy kisebb kerti parti volt, amelyen viszonylag kevesen vettek részt.

A helyszín a Zichy-Schaller kúria volt. A XIX. századi épületegyüttes 2007-ben került a Schaller családhoz (a 33 éves politikus és édesanyja tulajdonában van, a holtig tartó haszonélvezeti jog pedig apjáé), és az utóbbi években teljesen felújították.

Az életrajza szerint osztrák-magyar kettős állampolgár Schaller-Baross Ernő hosszú ideig a Fidesz külkapcsolatait intéző csapat tagja volt, a pártalapítvány külügyi igazgatójaként, majd a frakció tanácsadójaként, különösen német nyelvterületen segített be Gulyás Gergelynek. Emellett kuratóriumi tagja, illetve elnöke volt két jegybanki alapítványnak is. A neve 2018-ban – igaz, a messze nem befutó, 166. helyen – felkerült a Fidesz országos listájára is, majd miután a kormányalakítás után Gulyás a Miniszterelnökség vezetője lett, Schaller-Baross a tárcához került a helyettes államtitkári posztra.

Mobiltelefonján hívtuk Schaller-Baross Ernőt, hogy megtudjuk, kik vettek részt az általa szervezett összejövetelen, és milyen óvintézkedéseket tettek, de a helyettes államtitkár elfoglaltságára hivatkozva letették a telefont.

