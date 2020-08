Szabálytalanul vették nyilvántartásba a Jobbikot az időközi országgyűlési választásra, így nem indulhat a jelöltje

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerint jogszabálysértően vette nyilvántartásba jelölőszervezetként a tiszaújvárosi választási bizottság a Jobbikot – írja az MTI. A párt nyilvántartásba vételi kérelmét ugyanis olyan törvényes képviselő nyújtotta be, Jakab Péter, akinek a képviseleti joga jelenleg nem hatályos.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú, a megye délkeleti részét lefedő, tiszaújvárosi székhelyű egyéni választókerületben október 11-én tartanak időközi választást, a helyi választók a júliusban motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc (Fidesz) utódjáról dönthetnek majd. A kormánypárt jelöltje Koncz lánya, Koncz Zsófia indul majd, az ellenzék pedig a jobbikos Bíró Lászlót indítaná.

A tiszaújvárosi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) augusztus 18-án vette nyilvántartásba jelölőszervezetként több más párt mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is. Határozatában a bizottság utalt arra, hogy a párt bejelentését intéző képviselő megbízatása ugyan május 12-én megszűnt, de a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnéséről szóló törvény szerint amennyiben a veszélyhelyzet alatt szűnik meg a megbízatása, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig még fennmarad. A bizottság ez alapján úgy ítélte meg, a bejelentés megfelel a törvényi előírásoknak és nyilvántartásba vette a pártot jelölőszervezetként. A Fidesz azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét nem a képviseletre jogosult személy nyújtotta be.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke kijelentette: az indok az, hogy a Fidesz szerint valójában nem ő a párt elnöke, mert ugyan január 25-én megválasztották, azonban a bíróság ezt még nem vezette át a birosag.hu-ra. Annak ellenére, állítja Jakab, hogy július 9-én megkapta az erről szóló végzést.

A Fidesznél tehát összeültek, és kitalálták, hogy a jobbikos Bíró László így nem indulhat el összellenzéki jelöltként az időközi országgyűlési választáson. Ezzel a lépéssel Orbán Viktor és a Fidesz végleg megérkezett a keleti diktátorok szintjére, oda, ahol az ellenzéket adminisztratív eszközökkel próbálják meg eltiltani a választáson való részvételtől. Borsodban most ez történik,

írta Jakab Péter, aki reméli, hogy a választási bizottság másként fog dönteni és zöld utat adnak Bírónak és az ellenzéknek.

Nem így történt: az NVB hétfői ülésén 6:5 arányban úgy döntött, hibázott a tiszaújvárosi választási bizottság a nyilvántartásba vételkor. A hivatalos indok szerint azért, mert a veszélyhelyzet megszűnéséről szóló törvény ugyanis a 90 napos szabály alkalmazásának két feltételt szab: az egyik, hogy a veszélyhelyzet alatt szűnjön meg a képviselő tisztsége, a másik pedig, hogy új vezető tisztségviselőkről ne szülessen döntés. Az iratokból azonban megállapítható, hogy bár a képviselő megbízatása a veszélyhelyzet alatt szűnt meg, a párt már január 25-én döntött az új képviselők megválasztásáról. Vagyis nem a veszélyhelyzet, hanem a változásbejegyzési eljárással kapcsolatos kérdések, problémák vezettek oda, hogy a mai napig sincs bejegyzett képviselője a pártnak.

Az NVB ezek alapján megváltoztatta az oevb döntését és visszautasította a Jobbik nyilvántartásba vételi kérelmét. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet a Kúriához fordulni.

Jakab Péter nemrég így reagált a döntésre a Facebookon:

A fideszes többségű Nemzeti Választási Bizottság a mai napon helyt adott a Fidesz fellebbezésének, így továbbra sem engedik, hogy Bíró László az ellenzék közös jelöltjeként elinduljon az október 11-i időközi országgyűlési választáson. Ha azt hiszik, hogy feladjuk, tévednek!. Nem hátrálunk. A Kúriához fordulunk, szabad választást követelünk.

Kiemelt kép: Csanádi Márton /24.hu