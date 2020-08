Kubatov nem félti a Fideszt, míg ilyen a Fradi-B-közép

A pártigazgató-klubelnöknek bejön a libernyákozás, beszól Török Gábornak és elárulja, neki eddig sem az Index volt a kezdőlapja.

A Mandinernek Kubatov Gábor elárulja, Orbán Viktorhoz hasonlóan ő is elbírna sok „libernyákot” a hátán, a kifejezést is szereti, mert „szellemes és provokatív. Annak fáj, akinek kell”. Noha már 14 éve gyakorlatilag néma a parlamentben, szerinte abban nagyon is aktív, hogy becsatornázza a törvényhozásba a különféle véleményeket.

Addig örüljenek a liberálisok és a komcsik, amíg nem szólalok meg a parlamentben.

Az Index „becsatornázásáról” magabiztosan állítja, a NER-nek ahhoz semmi köze, Vaszily Miklós felbukkanása ellenére nem lát fideszes szereplőt a pályán, szerinte a liberálisok belső vitái vezettek a szakításhoz Bodolai László és az indexesek között. A Fidesz pártigazgatója szerint a portál nem is volt független,

az utóbbi tíz évben azt az ellenzéki politikai munkát végezte el, amelyet egyébként a bal­oldali pártoknak kellett volna, csak ők képtelenek voltak rá.

Hosszan sorolja az Index bűneit, amelyek közül szerinte az volt az egyik legnagyobb, hogy

megpróbálták tisztára mosdatni a Jobbikot az antiszemita vádak alól, igyekeztek – az elveiket is feladva – szalonképessé tenni a Magyar Gárda-tag Vona Gábort. Nem zavarta őket az sem, amikor Simicska Lajos azt mondta, hogy »kirúgok minden orbánistát«. (…) Az egész egy előre eltervezett műbalhé, ami a politikai hatalom megszerzéséről és a pénzről szól a baloldali portálok között, ez a végén könnyen bebizonyosodhat.

Ő Origót olvas, egyébként bla-bla-bla

Neki eddig sem az Index volt a kezdőlapja, hanem az Origo. Nem is félti a magyar sajtószabadságot, még mindig baloldali médiatúlsúlyt lát.

Persze, már ismerjük ezt a lemezt: sajtószabadság, demokrácia, alkotmányosság, jogállamiság, bla-bla-bla… Ha a portálok elérését nézzük, az első tízben csupán két jobboldalit találunk. A legolvasottabb napilap a Népszava, az egyik legnézettebb kereskedelmi híradó, sőt a legolvasottabb hetilapok is baloldaliak. (…) 2002-ben a jobboldalon csak a Magyar Nemzet, a Demokrata és a Heti Válasz létezett, akkor mégsem mentek el Brüsszelbe sírni.

Felidézi, a csatlakozási tárgyalásoknál az EU-nak sem volt gondja a magyar médiahelyzettel, Medgyessy Péter kormányfőként pedig azt üzente nekik, hogy „akinek tévé kell, vegyen magának”. Ebből Kubatov szerint az következik, hogy a balliberálisok azért nyavalyognak, mert

csak akkor van sajtószabadság, ha minden az övék, száz százalékban.

A pártigazgató nemcsak az Indexet, hanem Török Gábort is a Jobbikhoz köti. Szerinte a politológus

nem független politikai elemző, hanem jobbikos propagandista.

Kubatov szerint e szerepében a vágyait fogalmazta meg, amikor az önkormányzati választás után úgy vélte, Rogán Antallal együtt neki is mennie kellene. Szerinte a Fidesz tavaly is győzött, csak nem annyira fölényesen, 2022-ig pedig még két év van.

Senecától a Fradi-B-középig

Az egy az egy elleni küzdelemtől sem tart nagyon, mert az ellenzékről neki ez a Seneca-idézet jut eszébe.

Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.

2022-ig még bármi történhet, azt biztosnak tartja, hogy az ellenzékkel Gyurcsány Ferenc azt csinál, amit akar, hiába próbálják leplezni, végül ő lesz a miniszterelnök-jelölt.

Az őszödi böszme tehát visszatért, és orránál fogva vezet mindenkit. (…) Egyre több jel utal erre. Gyurcsány célja az MSZP és a Jobbik megsemmisítése.

Kubatov hosszan elemzi, miként darálja majd be a DK elnöke az egész ellenzéket, majd a Fidesz felkészülésére és a Kubatov-listára vonatkozó kérdésre azt mondja, náluk minden rendben, szerinte az ellenzéknek is Fidesz példáját kellene követni, mert most csak a Facebookon és a médiában politizálnak. Példának Karácsony Gergelyt hozza, hosszan bírálja az elhibázott főpolgármesteri döntéseket, majd azt is, hogy egy év alatt nem történt semmi Budapesten.

Városi legendának nevezi, hogy az Orbán-kormány kivérezteti az önkormányzatokat.

Úgy véli, a Fidesznek az őszi időközi választásokra az internetes kommunikációban még fejlődnie kell, és a 2022 választást is a virtuális térben kell majd megnyernie, de különösebben nem aggódik. Minden korosztályban 50 százalék feletti a támogatottságuk, bár elismeri, az egyetemistáknál van némi lemaradásuk, de

a Fidesz a legnépszerűbb párt a fiatalok között. (…) Amikor a Fradi-B-középre nézek, csupa húsz és harminc év közötti szurkolót látok, akik március 15-én azt írják ki: »Tied vagyok, tied, hazám!« Azt érzem, a szívük a helyén van, nem hódolnak be a liberális véleményterrornak.

Ha a netes elérését a Fidesz tudja javítani, a fiatalok is nagyobb számban fogják támogatni. Az interjú végén előkerül a foci, a Fradi-elnök szerint tíz éve építik a csapatot, a szerdai BL-selejtezőről pedig azt mondja, örül a svéd bajnoknak, az FTC „mára megérett a sikerre”.

