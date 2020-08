Jakab Ferenc: a megelőzésben nem lehet használni a koronavírus-gyógyszert

A virológus arra számít, hogy hamarosan vakcinából is több lesz a piacon.

Az InfoRádióban Jakab Ferenc azt mondta, a koronavírus ellen minap engedélyezett gyógyszer nem új keletű, azt az ebola kezelésére fejlesztették ki, de hatóanyaga, a remdevisir gátolja a koronavírus szaporodását is sejten belül. Azt a megelőzésben nem, hanem a terápiás kezelésben, akkor lehet használni, amikor már fertőzött valaki. Akkor viszont a betegség bármely szakában – tette hozzá.

A Pécsi Tudományegyetem professzora azt mondta, ők is tesztelték a hatóanyagot, de csak laboratóriumi vizsgálatokon, klinikai vizsgálatokról ő nem tud. Most is számos hatóanyagot tesztelnek, a hazai és külföldi partnerek bevonásával végzett vizsgálataikban vannak olyan szerek, amelyek a laborvizsgálatoknál drasztikusan tudták csökkenteni a vírus fertőzőképességét, sejtbeli szaporodását. A következő lépés a klinikai vizsgálatok elkezdése lesz.

Jakab Ferenc örömtelinek nevezte, hogy egy felmérés szerint a magyarok 55 százaléka beadatna magának egy koronavírus-oltást, mert 60 százalékos átoltottságnál kialakulhat a nyájimmunitás, ami után a járvány terjedése jelentősen csökkenhet, le is állhat. Mint mondta, nagyon sokféle módszerrel készülnek vakcinák, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője biztos benne, hogy belátható időn belül több is lesz a piacon és nem az lesz a kérdés, hatékony-e a vakcina, hanem az, hogy mennyire. Természetesen a leghatékonyabbat kell majd használni.

