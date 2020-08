Érkezik a vihar, délnyugatra kiadták a narancssárga riasztást

Délnyugaton már több járásra kiadta a másodfokú, narancs riasztást zivatar- és felhőszakadás veszélye miatt kedden kora délután az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint zivatarveszély miatt a nap folyamán további másodfokú riasztások várhatók Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében. A többi megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.

Heves zivatarok leginkább egy széles délnyugat-északkeleti sávban fordulhatnak elő, 90 kilométer/órát meghaladó (néhol akár 100 kilométer/óra körüli) széllökések, nagyobb szemű jég és felhőszakadás (általában 30-50 milliméter, helyenként akár 60 milliméternél is több eső eshet rövid idő alatt) kíséretében. Az éjszaka során is folytatódnak a zivatarok, szerda hajnalban északkeleten intenzívebb zivatarok is előfordulhatnak. Szerdán a zivatarok mellett egyre inkább kiadós eső lesz a jellemző. Helyenként akár 80-100 milliméter csapadék is összegyűlhet 24 óra alatt.

kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu