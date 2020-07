Már nyomoznak a túlárazott temetési számlák miatt Hajdúböszörményben

Nyomozást rendeltek el az ügyfeleit tízezrekkel lehúzó hajdúböszörményi egyházi temetkezési cég számlái ügyében – írja a pénteki Magyar Hang. A lap szerint a rendőrség üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt nyomoz.

A hetilap korábban beszámolt arról, hogy a 30 ezres város köztemetőjét üzemeltető Paraklétosz Kegyeleti Szolgáltató Kft. több mint egy éven át jogtalanul számolt fel különböző díjakat ügyfeleinek. Ettől a gyakorlattól előbb a járási hivatal, majd a kormányhivatal is eltiltotta a céget, de a rendőrségi vizsgálat azután indult el, hogy több károsult is feljelentést tett. Az egyébként református egyházközösség tulajdonában álló cég gyakorlata az volt, hogy olyan, vitatható tételekért is felszámolt pénz, amelyek jelentősen megdrágították a temetéseket.

A cég nem ugyanakkor nem nyilatkozott a lapnak.

