Kirúgott cégvezető állhat a fideszes polgármester lemondása mögött

A pályázatomban rendet és környezetvédelmet ígértem, valamint azt, hogy nem engedek egyetlen forintot sem ellopni

– nyilatkozta a 24.hu-nak Havasy Tamás, akinek információnk szerint komoly szerepe van abban, hogy lemondott posztjáról Szomorú Szilárd, Balatonszemes fideszes polgármestere.

Havasy május 29-éig a Szemesért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője volt, amikor is Szomorú megszüntette jogviszonyát „vétkes kötelességszegés” miatt. Havasy állítólag összekülönbözött egy gépkezelővel, és a vita tettlegességig fajult, ez is közrejátszott távozásában. Ráadásul Havasy azt állítja, egy általa jogtalannak vélt kifizetés miatt a polgármesterrel is konfliktusa támadt. Az eset után kerestük Szomorú Szilárdot, de ő nem válaszolt levelünkre.

Havasy azt mondja, hogy

amíg eljöttem, 2,5 millió forintot kellett kifizetnem jogtalanul különböző dolgokra, polgármesteri utasításra.

Majd a kirúgása után akcióba lendült, júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ezek egy része visszanyúlik az előző ciklusba, egy része viszont Szomorú Szilárdot is érinti. Szomorú tavaly októberben azt a független Takács Józsefet váltotta, aki a többi között azzal vált ismerté, hogy a veje terítette a drogot a Balaton partján. Takács akkor is felhívta magára a figyelmet, amikor azt magyarázta, azért nem adnak pénzt az óvoda felújítására, mert „a sár egy falusi gyereknél ne jelentsen problémát”.

A Fidesz Szomorú Szilárd távozását próbálja rövidre zárni, és elintézni annyival, hogy az egy ellenzéki akció következménye.

Nyilvánvalóan látszott és most is látszódik, hogy ez egy felülről, ellenzéki oldalról tudatosan felépített lejáratási kampány része. Nem arról szólt, hogy kinek van igaza vagy sem, hanem arról, hogy az ellenzék a mai napig megragad minden lehetőséget arra, hogy a nemzeti, polgári kormányt támadja

– írta a Balatonszemesi Fidesz egészen magas szintre emelve a falusi polgármester távozását. Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője is hasonló szellemben nyilatkozott meg a Facebookon:

Ez ám az igazi komcsi tempó! Valakit a lemondásba kergetni és utána álszent módon sajnálkozni azon, hogy “kiáll a sorból…” Sajnálom Szilárd! Nehezen barátkoztam meg a döntéseddel, de megértem… Hajrá, Balatonszemes!!!

Szomorú Szilárdot az elmúlt napokban többször kerestük telefonon, de nem tudtuk elérni. A város Facebook-oldalán viszont újabb közleményt adott ki távozásával kapcsolatban, ebben azt írja, hogy „napi szintű feljelentésekkel kívánták ellehetetleníteni munkánkat és szeretett településünk fejlődését is. A rendszeres támadásokhoz sajnos hozzá kellett szoknom, azt azonban semmi esetre sem szeretném, hogy ennek Balatonszemes is kárát lássa.”

Annyit még megjegyzett, hogy

politikai, ideológiai szempontból hovatartozásom egy pillanatra sem ingott meg, az továbbra is töretlen.

