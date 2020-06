Idén ma mértek először 35 fokot, nyugaton mégis 15 fokkal hidegebb volt, mint tegnap

Idén eddig még nem volt olyan meleg, mint ma Drávaszabolcson, ahol 35 fokig emelkedett a hőmérséklet – írja az Országos Meteorológiai szolgálat (OMSZ) Facebook-oldala.

A délelőtti kánikulának azonban véget vetett a délutáni hidegfront, minek nyomán – mint írtuk – hatalmas vihar gázol át hazánkon.

Délután nyugaton néhol 15 fokkal volt alacsonyabb a hőmérséklet, mint vasárnap ugyanabban az időszakban, a front jelenleg is halad kelet felé, de vonulását – a Kárpát-medence bonyolult domborzata miatt – most is meglehetősen hektikus zivatartevékenység kíséri, írja az OMSZ.

Az ország egy részén tehát még előfordulhat erősen viharos szél, felhőszakadás és akár jégeső is, estétől azonban északnyugat, nyugat felől megszűnik a csapadék, kiderül az ég, és kedden már napos, gomolyfelhős időre készülhetünk csapadék nélkül.

Éjszakára átmenetileg veszít erejéből a légmozgás, de kedden napközben az északi tájakon a nyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 25 és 31 fok között várható, emellett ismét extrém erős lesz az UV-sugárzás.

Kép: Farkas Norbert / 24.hu