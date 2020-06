106 embert büntettek meg a rendőrök a dudálós tüntetések miatt

A Clark Ádám téri dudálós tüntetések egyik szervezője, Szél Bernadett független országgyűlési képviselő kikérte az adatokat a budapesti rendőrfőkapitánytól a tiltakozások részvevői ellen indult eljárásokról és büntetésekről.

Mint kiderült,

az öt alkalom során összesen 106 ember ellen indítottak szabálysértési eljárást, és első fokon összességében 13,635 millió forint pénzbírságot szabtak ki.

A legkeményebben a május 4-i tiltakozáson részt vevőkkel szemben jártak el: ekkor a helyszínen intézkedő 45 rendőr 49 fővel szemben indított szabálysértési eljárást, akiket összesen 7,59 millió forintra büntettek. Ez fejenként átlag 161 500 forint bírságot jelent. A rendőrségi válasz szerint az intézkedésekben első alkalommal 16, majd 30, 45, végül 50 rendőr vett részt.

Szél az országos rendőrfőkapitánynak is küldött egy adatkérést, tőle azt kérdezte, hogy a rendezvényekkel, illetve gyűlésekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti korlátozások megszegése miatt hány esetben indítottak eljárást és mennyi bírságot szabtak ki. A válasz szerint a „rendezvénnyel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt” országosan 71 személy ellen indult szabálysértési eljárás, ebből 69 személlyel szemben Budapesten. Közülük 56 személlyel szemben 8,925 millió forint bírságot szabtak ki első fokon, ez fejenként átlagosan közel 160 ezer forintot jelent.

A képviselő szerint a rendőrség válasza azért is érdekes, mert csak rendezvényről beszélnek. „Ez vagy azt jelenti, hogy a Clark Ádám téri tiltakozást is rendezvénynek tekintik utólag, vagy egyszerűen nem adtak adatot arról, hogy a gyűlésen való részvétel miatt milyen intézkedések történtek. Ha az első eset igaz, akkor a mindvégig gyűlésnek minősített eseményt utólag rendezvényként újraértelmezték, miközben szabálysértési határozatok sorát alapozták arra, hogy a megmozdulás »a kormány veszélyhelyzet hatálya alatt hozott intézkedései miatti véleménynyilvánítás«, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó gyűlés volt. Kérdés, ha nem gyűlés volt, akkor milyen rendezvény is volt az? Zászlós buli? Ha viszont ezekben az adatokban nincsenek benne a Clark Ádám téri tiltakozások, akkor kérdés, hogy azokat miért nem küldték el.”

Szél a Mi Hazánk „Tégy a magyargyűlölet ellen!” címmel meghirdetett eseménye kapcsán történt rendőri fellépésről is érdeklődött, ott az Országos Roma Önkormányzat Dohány utcai épülete elé szervezett gyűlésről 6 fő állítottak elő és 34 fővel szemben indult szabálysértési eljárás,

a több ezer fős, rasszista rigmusokban gazdag Deák téri tüntetéssel kapcsolatban ugyanakkor senki ellen nem indítottak eljárást.

Kiemelt kép: Szél Bernadett / Facebook