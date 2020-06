Videón a terézvárosi autókat összekarcoló férfi

Több autósnak is komoly bosszúságot okozott az a videón látható ismeretlen férfi, aki május közepén több autót is megrongált a Terézvárosban. A férfi a VI. kerület Nagymező utcában karcolta össze több autónak is az oldalát. A rendőrség most tette közzé a férfiról készült videót.

A BRFK VI. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.