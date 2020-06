Kiderült, ki állította le a Fidesz néppárti értékelését

A néppárti bölcsek tanácsának az lett volna a feladata, hogy megítélje, a Fideszt ki kell-e zárni az Európai Néppártból, mert a magyar kormány megsérti a jogállamiságot. Wolfgang Schüssel korábbi osztrák kancellár egy osztrák lapnak adott interjújában azt mondta: Donald Tusk, az Európai Néppárt új elnöke állította le Fidesz értékelését, írja a 444.

Az Európai Néppárt ezt követően Twitteren osztotta meg Herman van Rompuy, az Európai Tanács volt elnökének közleményét, amelyben a politikus azt írta, nem Tusk, hanem ő maga kérte a tanács feloszlatását.

Mindezt meg is indokolta: Rompuy szerint ugyanis a tagok nem tudtak közös nevezőre jutni a magyar helyzet megítélésének tekintetében, így a volt elnök nem látta értelmét közös munka folytatásának.

Statement by former EU Council President Herman Van Rompuy in reaction to Austrian ex-Chancellor’s Wolfgang Schüssel’s words about EPP President Donald Tusk’s role in stopping the work of the Evaluation Committee on FIDESZ’s membership in the EPP pic.twitter.com/V8rmDyIWnR

— EPP (@EPP) June 9, 2020