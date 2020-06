Fideszes polgármesterek szerint Karácsony politikai alapon vette el tőlük az útfelújítási keretet

Karácsony Gergely politikai döntést hozott, amikor lenullázta négy, nem baloldali vezetésű kerület útfelújítási keretét – jelentette ki Borbély Lénárd, Csepel kormánypárti polgármestere kedden.

Az erről szóló sajtótájékoztatót közösen tartotta a négy érintett önkormányzat vezetője – írja az Index-, Borbély Lénárd mellett Kovács Péter, a XVI. kerület, Horváth Tamás, a XVII. kerület kormánypárti polgármestere és Bese Ferenc, a XXIII. kerület független vezetője.

Borbély szerint már „kivitelezés előtt álló, a szükséges engedélyekkel rendelkező beruházások maradnak el a négy, nem baloldali vezetésű kerületben. Csepelen négy útszakasz felújítása, továbbá egy P+R parkoló és egy három kerületet összekötő kerékpárút kialakítása marad el. Így nem lehet vezetni a nemzet fővárosát – jelentette ki a csepeli polgármester-, ezért azt kérik Karácsony Gergelytől, hogy egy kerületet se rekesszen ki a fejlesztésekből.”

Karácsony Gergely erre úgy reagált: a kormány megszorításai miatt kevesebb pénzt jut az önkormányzatoknak, ezért Budapestnek is spórolnia kell. Az útfelújításokról pedig a főpolgármester szerint nem politikai, hanem szakmai döntés született, ez abból is látszik, hogy vannak olyan fideszes kerületek is, ahol most sokkal több utat újítanak fel, mint korábban.

