Egy szolgáltató munkatársának adta ki magát a rabló, aki a lakásán lőtt meg egy nőt Miskolcon

Mint tegnap megírtuk, péntek este Miskolcon rálőttek egy 72 éves nőre, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A rendőrség most közölt néhány részletet az ügyről, eszerint az egyelőre ismeretlen elkövető 19 óra körül csöngetett be az áldozat lakásába, és egy szolgáltató munkatársának adta ki magát. Ezután pénzt követelt, majd egy gumilövedékes fegyverrel meglőtte a nőt, ezt követően a lakásban megtalált készpénzzel elmenekült a helyszínről. A rendőrség az éjszakai helyszíni szemlét követően továbbra is megszakítás nélkül, nagy erővel keresi fegyveres támadót.