A gyerekek tíz százaléka már most is jár óvodába

Az Index rákérdezett arra, hogy mi az operatív törzs álláspontja arról, miért az óvodákat kell először megnyitni. Ezt válaszolták:

Az iskolák alsó évfolyamait látogató gyermekek nem mozognak annyi hely között, nem találkoznak másik emberekkel, így ezen évfolyamok megnyitása jóval alacsonyabb járványügyi kockázatot hordoz magával, mint például a középiskolásoknál. Ezzel magyarázható, hogy ahol tervezik az iskolák megnyitását, ott ezen évfolyamokkal terveznek. Ahogy azt Novák Katalin államtitkár az Operatív Törzzsel közösen tartott, szombati tájékoztatóján is kiemelte minden településen biztosítani kell a felügyeletet a bölcsődékben, óvodákban és általános iskolában, az intézményekben pedig napi négyszeri, illetve háromszori étkezést is kapnak a gyermekek. Az érdeklődés a felügyelet iránt jelentősen nőtt, a gyermekek 10 százaléka jár valamilyen intézménybe, és a kormány már dolgozik azon, hogy az érintetteket megszokott bölcsődéjükben, óvodájukban, iskolájukban is fogadni tudják.