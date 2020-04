Nem lesznek ballagások, április 20-ig lehet visszalépni az érettségitől

Megszületett a kormány döntése, a tegnap este folyamán megjelent a kormányrendelet, ami az idei érettségi sorsát meghatározza, közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.

Elismételte, az érettségire idén kizárólag írásbeli formában kerül sor, kizárólag abban az esetben lesz szóbeli vizsga, ahol nehéz az írásbeli lebonyolítása. Ilyen többek között a célnyelvi civilizáció, hittan, judaisztika és speciális a testnevelés is, ahol az írásbeli nem kivitelezhető.

Az írásbeli alól felmentéssel rendelkezők is szóbeliben tehetnek vizsgát.

Töröljük a vizsgajelentkezők közül az alsóbb évfolyamosok jelentkezését, méltányoljuk, hogy megpróbáltak már erre készülni és jelentkeztek egyes tárgyakból, de most ezt nem szeretnénk megtartani. Az ősszel lesz mód ezeknek a pótlására

– közölte.

Szintemelő vizsgát azok tehetnek, akiknek ez a felvételihez szükséges. Teljes értékű érettségi vizsgákat szerveznek, ezek felsőoktatásra felvételre jogosítanak.

A nyelvi érettségiknek csak írásbeli része lesz, de a nyelvvizsga-átváltásban komplexként számítják őket.

Maruzsa Zoltán elmondta, érettségiznie senkinek sem kötelező, aki bármilyen okból úgy gondolja – vagy azért, mert nem tudott felkészülni, vagy az egészségügyi kockázatok miatt -, van mód a visszalépésre.

– fogalmazott.

A jelentkezések módosítására is van lehetőség. Ha valaki bizonyos tárgyból emeltre jelentkezett, de nem tudott felkészülni és középszinten szeretné teljesíteni, erre van mód.

Mivel a tavasz folyamán a nyelvvizsgák megszervezésében voltak akadályok, van mód adott esetben középszinten leadott nyelvi jelentkezés emelt szintűre történő módosítására és ilyen módon megszerezhető a nyelvvizsga.

Az érettségiken legfeljebb 10 fő lehet, és legalább másfél méteres távolságot kell tartani. Az államtitkár szerint kiemelendő a legfeljebb és legalább.

Nem kötelező 10 fővel, 9, 8, 5 fővel is lehet akár. Ha rendeletben tovább szűkítettük volna, akkor a felügyelők száma nőtt volna meg jelentősen, ami további kockázatokat jelenthetett volna. Ez egy biztonságos szabály. A legalább másfél méter is lehet két és fél, három méter is